ニーズウェル<3992.T>が続伸している。５日の取引終了後、医療系ＡＩソリューション「ＡＩ医師スケジューリング」の提供を１日に開始したと発表しており、好材料視されている。



同ソリューションは、長崎大学（長崎県長崎市）と産学共同で研究開発を進めてきたもので、これまで医療現場で大きな負担となっていた医師のシフトスケジュールに関して、ＡＩが勤務時間のバランスや適切な医師配置などを高度に分析して最適なシフトプランを自動で生成する。従来の煩雑なシフト作成にかかる時間と手間を圧倒的に効率化すると同時に、勤務バランスの最適化や適正配置を実現し、医療サービスの質向上や労務管理の透明化に貢献するほか、診療科ごとに柔軟に導入できるため、段階的な運用開始や他の医療機関への横展開も容易であり、幅広い医療現場で活用できるとしている。



