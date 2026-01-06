モビルス<4370.T>が続伸している。この日、新機能のベクトル検索を搭載したチャットボット「ＭＯＢＩ ＢＯＴ ＡＩ Ｖｅｃｔｏｒ Ｓｅａｒｃｈ」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。



ベクトル検索は、テキストや画像などのさまざまなデータを数値のベクトルに変換し、そのベクトル間の距離や角度を計算して、意味的に類似した情報を効率的に見つけ出すＡＩ技術。従来の機械学習型のチャットボットの単語検索と比べてよくある質問（ＦＡＱ）の検索精度が向上するとしており、既に導入しているみずほ証券（東京都千代田区）では、コンタクトセンターの業務効率化に貢献したという。



