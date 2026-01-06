外為サマリー：一時１５６円７０銭台に反発、下値にはドル買いも 外為サマリー：一時１５６円７０銭台に反発、下値にはドル買いも

６日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５６円５３銭前後と前日午後５時時点に比べ４０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円４１銭前後と同５銭程度のユーロ安・円高で推移している。



前日のニューヨーク市場では一時、１５６円１０銭近辺までドル安・円高が進行。米国によるベネズエラ攻撃で地政学リスクが高まるなか、低リスク通貨とされる円への買いが優勢となったほか、米１２月ＩＳＭ製造業景況指数が市場予想を下回り米長期金利が低下したことがドル売り・円買い要因となった。ただ、１５６円ラインに接近する場面では、ドルの下値を拾う買いが流入。この日の東京市場に移ってからは午前９時過ぎに一時１５６円７０銭台まで上昇し値を戻す展開となっている。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７１６ドル前後と同０．００３０ドル弱のユーロ高・ドル安で推移している。









出所：MINKABU PRESS