【ライブレポート】BABYMONSTER、ファンコンサートツアーを完走！「MONSTIEZと交感する瞬間は本当に特別」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERが、ソールドアウトとなった台北公演をもって、デビュー後初のファンコンサートツアーの華麗なフィナーレを飾った。ステージパフォーマンスはもちろんのこと、ファンとの緊密な交感で埋め尽くされた特別な瞬間となった。

■BABYMONSTERはこの1年間、単独ツアーだけで44万人の観客を動員

BABYMONSTERは1月2日と3日の両日、台湾台北アリーナで『BABYMONSTER [LOVE MONSTERS] ASIA FAN CONCERT 2025-26』を成功に終えた。ツアーの終着地であるだけに、現地ファンの爆発的な関心のなかで準備された2公演はチケットと公演グッズまですべて売り切れた。

この日、華麗な爆竹と共に姿を現したBABYMONSTERは、バンドサウンドで再誕生し、より強烈になった「WE GO UP」で砲門を開いた。彼女らは休むことなくエネルギーを爆発させ、観客を熱狂のるつぼに追い込み、ここに火薬・レーザー・グラフィックなどの舞台効果が適材適所に加わり、没入感を倍加させた。

何よりもファンと親密に疎通しようとするBABYMONSTERの努力が輝いた。メンバーたちはランダム質問に答えるかと思えば、ファン一人ひとりと一緒にゲームを進行、厚い絆を築いた。 また移動式簡易ステージで客席のあちこちを行き来しながらサインボールを直接渡すなど、もうひとつの忘れられない思い出を作った。

BABYMONSTERは「今回のファンコンサートを通じてMONSTIEZ（ファンダム名）に私たちの多様な姿を見せることができてうれしい。皆さんと一緒に交感したこの瞬間が本当に特別だった」とコメント。さらにそれぞれ事前に練習してきた現地語で新年の挨拶を伝えるなど、ファンへの愛情を示した。

BABYMONSTERはこの1年間、単独ツアーだけで44万人の観客を動員。 これは、今回の『LOVE MONSTERS』ファンコンサートツアー（14万人）とデビュー後初のワールドツアー（30万人）を合算した数値で、まだデビューして2年も経っていないにもかかわらず、圧倒的なグローバル影響力を実感させた。

BABYMONSTERが出演した年末の音楽特番も、グローバルファンの間で熱い話題を集めている。Mnet『MAMA』スペシャルステージのYouTube再生回数は1,600万回に肉迫し、SBS『歌謡大典』とともに全体出演陣の中で再生回数1位に上がった。

■リリース情報

2025.10.11 ON SALE

MINI ALBUM『WE GO UP』

2025.10.22 ON SALE

ALBUM『2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR ＜HELLO MONSTERS＞ IN JAPAN ～2025.04.13 K-ARENA YOKOHAMA～』

2025.10.22 ON SALE

Blu-ray『2025 BABYMONSTER 1ST WORLD TOUR ＜HELLO MONSTERS＞ IN JAPAN ～2025.04.13 K-ARENA YOKOHAMA～』



■関連リンク

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/