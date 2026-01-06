BABYMONSTER、YouTubeチャンネル登録者数1,100万人突破！歴代K-POPガールグループ最速
BABYMONSTERのYouTubeチャンネルの登録者数が1,100万人を突破。2024年4月1日の公式デビューから約1年9ヵ月での達成は、歴代K-POPガールグループで最も速い記録となった。
■累積再生数は70億回超え
2025年10月の2ndミニアルバム『WE GO UP』リリース後に様々なコンテンツを公開したBABYMONSTER。タイトル曲「WE GO UP」を皮切りに、収録曲「PSYCHO」と「SUPA DUPA LUV」のMVとパフォーマンスビデオが順次公開され、急上昇の勢いが続いている。
登録者数だけでなく再生数も圧倒的。BABYMONSTERは計15作品の1億回再生超えする映像を持ち、累積再生数は70億回を超えている。MVやYG独自制作のパフォーマンスビデオ、ビハインド映像まで高い完成度を誇り、グローバル音楽ファンの間で話題を集めた。
BABYMONSTERは、計6都市12公演を開催した『BABYMONSTER[LOVE MONSTERS] ASIA FAN CONCERT 2025-26』が終了し、トータルで14万人を動員した。
