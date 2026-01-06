6日午前10時28分ごろ、島根県で最大震度5弱を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は島根県東部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5弱を観測したのは、島根県の安来市です。

【各地の震度詳細】

■震度5弱

□島根県

安来市

■震度4

□島根県

松江市 雲南市 奥出雲町



□鳥取県

米子市 境港市 鳥取南部町

日南町 鳥取日野町 江府町

■震度3

□島根県

出雲市



□鳥取県

日吉津村 伯耆町 北栄町



□岡山県

新見市 真庭市 倉敷市

笠岡市 矢掛町



□広島県

庄原市 福山市 神石高原町

大崎上島町



□香川県

観音寺市



□愛媛県

今治市 上島町

■震度2

□島根県

浜田市 益田市 大田市

江津市 川本町 島根美郷町

邑南町 海士町 隠岐の島町



□鳥取県

大山町 倉吉市 湯梨浜町

琴浦町 鳥取市 八頭町



□岡山県

新庄村 鏡野町 岡山東区

岡山南区 井原市 総社市

高梁市 赤磐市 浅口市

早島町 里庄町



□広島県

広島三次市 安芸高田市 三原市

尾道市 広島府中市 世羅町

広島西区 広島安芸区 呉市

竹原市 大竹市 東広島市

廿日市市 江田島市 府中町



□香川県

丸亀市 坂出市 善通寺市

三豊市 宇多津町 綾川町

琴平町 多度津町 まんのう町

高松市 さぬき市 東かがわ市

土庄町 小豆島町 直島町



□愛媛県

新居浜市 西条市 四国中央市

松山市



□京都府

福知山市 与謝野町 亀岡市



□兵庫県

丹波篠山市 丹波市 姫路市

上郡町 淡路市



□山口県

岩国市 周防大島町



□徳島県

東みよし町



□高知県

安芸市 高知市 高知香南市

黒潮町

■震度1

□島根県

飯南町



□鳥取県

三朝町 岩美町 智頭町



□岡山県

津山市 美作市 勝央町

奈義町 西粟倉村 久米南町

岡山美咲町 岡山北区 岡山中区

玉野市 備前市 瀬戸内市

和気町 吉備中央町



□広島県

安芸太田町 北広島町 広島中区

広島南区 広島安佐南区 広島安佐北区

海田町 熊野町 坂町



□香川県

三木町



□愛媛県

伊予市 東温市 宇和島市

八幡浜市 大洲市 西予市

内子町 伊方町



□京都府

宮津市 京丹後市 京都中京区

京都南区 京都右京区 京都西京区

向日市 長岡京市 八幡市

南丹市



□兵庫県

神戸長田区 神戸垂水区 神戸北区

神戸西区 明石市 西宮市

芦屋市 伊丹市 加古川市

三木市 高砂市 川西市

小野市 三田市 加西市

加東市 多可町 兵庫稲美町

播磨町 相生市 赤穂市

宍粟市 たつの市 市川町

福崎町 兵庫太子町 佐用町

南あわじ市 豊岡市 養父市

朝来市 新温泉町



□山口県

柳井市 和木町 田布施町

平生町 萩市 阿武町

下関市 宇部市 山口市

防府市



□徳島県

徳島市 鳴門市 吉野川市

阿波市 美馬市 徳島三好市

藍住町 つるぎ町 阿南市

牟岐町 海陽町



□高知県

室戸市 奈半利町 芸西村

南国市 土佐市 香美市

本山町 大豊町 土佐町

大川村 越知町 日高村

宿毛市



□福井県

高浜町 福井おおい町



□岐阜県

大垣市 海津市 安八町



□滋賀県

大津市 近江八幡市



□大阪府

大阪福島区 大阪此花区 大阪西区

大阪大正区 大阪西淀川区 大阪東淀川区

大阪西成区 豊中市 池田市

高槻市 枚方市 茨木市

寝屋川市 箕面市 摂津市

東大阪市 四條畷市 島本町

能勢町



□福岡県

中間市



□佐賀県

みやき町

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。