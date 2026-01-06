鳥取県で最大震度3の地震 鳥取県・米子市
6日午前10時24分ごろ、鳥取県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は島根県東部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、鳥取県の米子市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□鳥取県
米子市
■震度2
□鳥取県
境港市 日吉津村 鳥取南部町
日南町 鳥取日野町 江府町
松江市 安来市 雲南市
奥出雲町 邑南町
□岡山県
真庭市
□広島県
大竹市
■震度1
□鳥取県
大山町 伯耆町 鳥取市
倉吉市 湯梨浜町 琴浦町
北栄町
□島根県
出雲市 飯南町 益田市
大田市 江津市 川本町
島根美郷町
□岡山県
新見市 新庄村 鏡野町
岡山北区 岡山南区 倉敷市
笠岡市 高梁市 瀬戸内市
赤磐市 浅口市 里庄町
矢掛町
□広島県
広島西区 広島安佐南区 広島安佐北区
広島安芸区 呉市 東広島市
廿日市市 江田島市 府中町
海田町 大崎上島町 広島三次市
庄原市 安芸高田市 安芸太田町
北広島町 三原市 尾道市
福山市 広島府中市 世羅町
神石高原町
□山口県
岩国市
□香川県
高松市 東かがわ市 土庄町
小豆島町 観音寺市 宇多津町
□愛媛県
今治市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。