6日午前10時24分ごろ、鳥取県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は島根県東部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、鳥取県の米子市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□鳥取県
米子市

■震度2
□鳥取県
境港市　日吉津村　鳥取南部町
日南町　鳥取日野町　江府町

□島根県
松江市　安来市　雲南市
奥出雲町　邑南町

□岡山県
真庭市

□広島県
大竹市

■震度1
□鳥取県
大山町　伯耆町　鳥取市
倉吉市　湯梨浜町　琴浦町
北栄町

□島根県
出雲市　飯南町　益田市
大田市　江津市　川本町
島根美郷町

□岡山県
新見市　新庄村　鏡野町
岡山北区　岡山南区　倉敷市
笠岡市　高梁市　瀬戸内市
赤磐市　浅口市　里庄町
矢掛町

□広島県
広島西区　広島安佐南区　広島安佐北区
広島安芸区　呉市　東広島市
廿日市市　江田島市　府中町
海田町　大崎上島町　広島三次市
庄原市　安芸高田市　安芸太田町
北広島町　三原市　尾道市
福山市　広島府中市　世羅町
神石高原町

□山口県
岩国市

□香川県
高松市　東かがわ市　土庄町
小豆島町　観音寺市　宇多津町

□愛媛県
今治市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。