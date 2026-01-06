今年もまた、K−POP怪物新人がデビューする。8人組ボーイズグループ、ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン、略称はALD1＝アルディワン）が12日、初のミニアルバム「EUPHORIA」をリリースし、本格的な活動を開始する。

韓国の音楽専門チャンネルMnetのサバイバルオーディションで抜てきされた同グループが5日、デビューアルバムのパッケージを公開した。韓国メディアOSENは「今年、グローバルK−POP超大型新人ボーイグループALPHA DRIVE ONEが、デビューアルバムに対する熱気を高めた」のタイトルで報じた。

公開されたショットのイメージは、暗い背景の中にひびが入ったような演出が加わり、強烈なムードを表現した。フォトブックの形で、ミニ初アルバム「EUPHORIA」のタイトル曲「FREAKALARM」の雰囲気を直観的に盛り込んだ。

今回公開したのは、FREAK ALARMバージョンで、これまでSTAR ROADバージョン、COIN NECKLACEバージョンなどを公開してきた。同アルバムは、メンバー8人が各自の方式で夢に向かって進んだ旅程が、1つのチームに完成する瞬間を盛り込んだ。

「EUPHORIA」には、先行公開曲「FORMULA」とタイトル曲「FREAKALARM」を含め、「Raw Flame」、「Chains」、「Never Been 2 Heaven」、「Cinnamon Shake」の6曲が収録される。