1月6日 発表

オリエンタルランドは1月6日、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの2パーク合計の累計入園者数が9億人となったことを明らかにした。

東京ディズニーランドは1983年4月15日に開園。42年266日目に大台を突破する形となった。東京ディズニーシーについては開園から25年目の年となっており、4月からアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25 周年”スパークリング・ジュビリー”」も予定されている。今回の発表に合わせて感謝を伝えるコメントが公開された。

オリエンタルランド代表取締役社長(兼)COO 高橋渉氏のご挨拶

本日、東京ディズニーランドと東京ディズニーシー両パーク合わせて累計で9億人目となるゲストをお迎えすることができました。この記念すべき日を迎えられたことを大変嬉しく思います。

これまでにご来園いただきました多くのゲストの皆さま、大切なパートナーであるディズニー社の皆さま、当社を支えてくださっているすべての関係者の皆さま、そして日々ゲストのハピネスを生み出し続けているキャストの皆さんに心からの感謝と御礼を申し上げます。

東京ディズニーランドが1983年に開園して以来、非日常の空間と様々な体験をゲストの皆さまに提供し続けてまいりました。そして、本日という新たな節目を迎え、さらなるハピネスをお届けする準備を整えております。

本年4月からは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25 周年”スパークリング・ジュビリー”」を開催いたします。世界で唯一「海」をテーマにした東京ディズニーシーの25周年をゲストの皆さまが心から楽しみ、特別な思い出となるよう、キャスト一同全力で取り組んでまいります。

また、東京ディズニーランドでは、今後、ディズニー映画「シュガー・ラッシュ」の世界を舞台とした新アトラクションの導入や「スペース・マウンテン」と周辺エリアの一新を予定するなど、東京ディズニーリゾートはこれからも進化し続けてまいります。

東京ディズニーリゾートが、これからも多くのゲストの皆さまにお越しいただき、関係者の皆さまからご支持いただけるオンリーワンのテーマリゾートであり続けられるよう尽力してまいります。どうぞこれからもご期待ください。

ウォルト・ディズニー・アトラクションズ バイスプレジデント オペレーションズ マルティナ・サルデッリ氏のご挨拶

東京ディズニーリゾートが9億人目のゲストをお迎えしますことを、ウォルト・ディズニー・カンパニーを代表してお祝いすることができ、誇りに思っています。この功績は、オリエンタルランドとキャストの努力と献身の賜物です。皆さまの情熱とひたむきさに感謝いたします。この42年間に東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーにご来園下さったゲストお一人お一人に感謝するとともに、皆さまのために日々魔法を創らせて頂けることを光栄に思っています。

2026-2027 東京ディズニーリゾート・アンバサダー亀田真吾氏、濱中ひかる氏のご挨拶

本日、記念すべき9億人目のゲストをお迎えすることができました。日本各地、そして世界中の皆さまに東京ディズニーリゾートへお越しいただき、かけがえのない時間を共にできたことをとても嬉しく思います。私たちキャストもゲストの皆さまと一緒に、これまでたくさんの特別な思い出を紡ぐことができました。キャストを代表して心より感謝申し上げます。東京ディズニーリゾートが、皆さまにとって夢がかなう場所でありつづけるよう、これからもディズニーの魔法をお届けしてまいります。

