女優の郄石あかり（２３）、上坂樹里（２０）が、エイベックス・マネジメント・エージェンシーの所属タレントによる「２０２６新春晴れ着お披露目会」に出席した。

郄石は現在放送しているＮＨＫ連続テレビ小説（朝ドラ）「ばけばけ」で主演（ヒロイン・松野トキ役）を務めている。上坂は、次作となる今春スタートの２６年度前期の朝ドラ「風、薫る」で、見上愛とＷ主演を務めることが決まっており、豪華な狡ドラヒロイン甼Ρ蕕両譴箸覆辰拭

報道陣から朝ドラ出演の反響を聞かれると、郄石は「家族や友人が『今回の回はどこどこが良かったよ』とか細かく教えてくれたりして、反響の大きさを実感しています」と笑顔。今年の抱負を色紙にしたためるシーンでは「昇華」をチョイス。「昨年は華開く１年を願って『華』と書いたんですけど、今年は狆梱瓩鬚弔韻藤横娃横鞠に得た牴抬瓩鮖って昇っていきたい」と誓った。

一方、次作の朝ドラに出演する上坂はオーディション合格した際の心境について、「うれしさを通り越して、理解が追いつかなかったです。驚きとうれしさと幸せに包まれてたくさん泣きました」と告白。今年の抱負は「丁寧に、大胆に」としたため、「２１歳を迎えるので、今年いただけるお仕事を一つ一つ丁寧に、時には大胆に一歩踏み出せるような１年にしたい」と願った。

また、報道陣から「朝ドラの先輩として、後輩にアドバイスをするとしたら？」と振られた郄石は、上坂を優しく見つめながら「１年中（朝ドラの撮影）現場にいるので、現場を牴鉢瓩世隼廚Δ海函４萃イ辰討い襪隼廚Δ韻鼻頑張ってください！」とエールを送った。