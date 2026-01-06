佐々木大光主演『ダッドシューズ』復活公演決定！ 歌とダンスで魅せる極上エンターテインメント
佐々木大光が主演する舞台『ダッドシューズ2026』が、4月16日より東京・シアター1010ほかにて上演されることが決定した。
【写真】佐々木大光主演！ 舞台『ダッドシューズ2026』キャスト陣をチェック
LEGEND STAGEの代表を務める黒谷通生による監修・総監督のもと、劇団ホチキス主宰の米山和仁が脚本・演出を手がけ、2023年に初演された『ダッドシューズ』。“ダッドシューズ”と呼ばれる古臭いデザインのシューズを手に入れた主人公・若木翔と、そのシューズに魂を宿すダンサー・マルのバディストーリーを軸に物語が展開する本作は、Meteor Lab Produced by miyake（mihimaru GT）によるオリジナリティあふれる楽曲をはじめ、チーム対抗のダンスバトルやフラッシュモブ、歌姫の歌声に乗せて繰り出されるダンスパフォーマンスなど、華やかなステージングが話題を呼び、再演を望む声が後を絶たなかった。
今回の振付には、ダンスの世界大会「VIBE DANCE COMPETITION XXI」で日本チーム初の優勝を果たし、NHK紅白歌合戦などへの出演経験も持つGANMIのSotaを迎える。2025年には再演されたものの、惜しくも千穐楽まで完走することができなかった本作が、満を持しての復活公演となる。
挫折と成功、出会いと別れを繰り返しながらも夢を追い求めて進もうとする若者たち。そんな彼らの奮闘を、笑いと涙に満ちたサクセスストーリーとして描き、歌やダンス、音楽、光、衣装にこだわった演出で、舞台と客席が一体となる極上のエンターテインメントとして届ける。
ダンサーの夢を追いかける主人公・若木翔を演じるのは、KEY TO LITの佐々木大光。自身も幼少期からダンスに親しんできた佐々木が、持ち前のダンススキルを生かして迫力のパフォーマンスに挑む。
若木とダンスを通じて交流を深めていくマル役には、俳優としてだけでなく演出やダンサーとしても活躍し、本作でも前回同様に振付を兼任する後藤健流。ヒロイン・姫川舞美役には田中梨瑚、若木のダンスチームのリーダー役には川原一馬、個性的な敵チームの紅一点・マゼンダ役には神谷敷樹麗が決定した。
初演に出演していたMIKUは、新田優香役として今回参加する。さらに前作から引き続き、帯金遼太、宮原理子、一条俊輝に加え、実力と個性を兼ね備えた瀬下尚人、悠未ひろといったベテラン勢も続投する。
舞台『ダッドシューズ2026』は、東京・シアター1010にて4月16日〜22日、愛知・アイプラザ豊橋講堂にて4月25日・26日、大阪・COOL JAPAN PARK OSAKA WWホールにて5月2日〜4日上演。
※佐々木大光のコメント全文は以下の通り。
■佐々木大光 コメント全文
皆さま、はじめまして。
そしてお久しぶりの方もいらっしゃると思います。
舞台『ダッドシューズ2026』で若木翔を演じます、
KEY TO LITの佐々木大光です。
昨年、私の怪我により本作の上演を中止という判断となり、
それ以降治療に専念させていただいておりました。
その間、皆さまからの支えや、たくさんの温かい応援の声をいただき、
『ダッドシューズ2026』として本作を再演させていただくことになりました。
本当にありがとうございます。
昨年以上にパワーアップした姿で、皆さまにこの作品をお届けできるよう
精一杯頑張ります。
ぜひ劇場にお越しください。
