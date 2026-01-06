【ムーン・オーダーストラト】（北九州市 AW11 今月末で還暦）

ご無沙汰しております、1865・1883と載せて頂いたAW11です。今回は、あの部屋の主…初めて買ったエレキギターの紹介です。

公立高校の合格が条件でエレキギターを買ってもらえる約束を親と交わし、受験勉強よりも理想のギターを考える事に専念しました！

出発点は22F仕様だったフェルナンデスのストラトでしたが、楽器屋で「パドック1ピース・22F・スモールヘッド」のネックを見付けたのを皮切りに、ボディーも3シングルのザグリを削り直す加工じゃなくて最初から2ハムのザグリにしたセン1ピース。ピックアップはマイナーですが「テキサスピックアップ」のスーパーディストーションタイプをチョイス。

コントロールは2Vol・1Toneでトーンポットを引っ張るとリアP.U.がコイルタップする変態仕様！

合格発表を見て、「合格」を確認したら親より先に楽器屋へオーダーのGoサインを出しました。そして楽器屋がオーダーしたのは、シェクターの代理店だったブランドデビュー前後の「ムーン」でした！

浮かれて細かい箇所の指定をしなかったので工房にお任せしたのですが、パドックネックはオイルフィニッシュ！ボディーカラーは激渋オイルステインの極薄ラッカー仕上げ♪ガキンチョ高校1年生には渋過ぎるギターとなりました。

この1本だけで高校生活を過ごし文化祭やスーパーのイベント出演等の経験を経て、卒業後は仲の良かった娘に頼まれて女子短大でのステージを共にした事は1番の思い出です。

古い付き合いなだけに色々な事を一緒に過ごして来た「本妻」なので、これから先もずっと側に居てくれる大切な1本です。

◆ ◆ ◆

分かりますよ、はい。確かに見た目は渋いけど、あの時代においてこのスペックは、至高の華やかさをまとっていたヤツ。ボディはコア材と行きたいところだけど、このカラーリングで合格っすね。当然ブリッジとサドル、ノブはブラスで決まり。触ると10円玉の匂いがするやつ。シンクロ4点止めも時代よね。moonもハンドメイドで良いギターを作っていましたよねー。ホームベース型ピックも渋いっす。それにしても初ギターがオーダーモノだなんて、そこが1番のびっくりポイント。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

●応募フォーム：https://forms.gle/KaYtg18TbwtqysmR7



◆【俺の楽器・私の愛機】まとめページ