気象庁によりますと、6日午前10時18分ごろ、西日本地方で震度5強の地震がありました。



この地震による津波の心配はありません。



震度5強を観測したのは、境港市、鳥取日野町、江府町、松江市、安来市、



震度5弱を観測したのは、米子市、日吉津村、鳥取南部町、伯耆町、日南町、雲南市、



震度4を観測したのは、倉吉市、湯梨浜町、北栄町、大山町、浜田市、出雲市、大田市、奥出雲町、川本町、邑南町、海士町、岡山北区、岡山南区、倉敷市、笠岡市、井原市、新見市、真庭市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町、新庄村、広島安芸区、竹原市、三原市、尾道市、福山市、庄原市、江田島市、府中町、北広島町、大崎上島町、神石高原町、高松市、丸亀市、坂出市、観音寺市、三豊市、多度津町、松山市、今治市、四国中央市、東温市、上島町、

震度3を観測したのは、長岡京市、京丹後市、与謝野町、大阪此花区、大阪西淀川区、大阪淀川区、豊中市、高槻市、大東市、箕面市、摂津市、姫路市、西宮市、芦屋市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、丹波市、淡路市、たつの市、上郡町、鳥取市、智頭町、八頭町、琴浦町、益田市、江津市、飯南町、島根美郷町、隠岐の島町、岡山中区、岡山東区、津山市、玉野市、総社市、高梁市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、鏡野町、岡山美咲町、吉備中央町、広島中区、広島南区、広島西区、広島安佐南区、広島安佐北区、呉市、広島府中市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、世羅町、山口市、萩市、岩国市、柳井市、周南市、周防大島町、平生町、徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、石井町、北島町、藍住町、板野町、上板町、つるぎ町、東みよし町、善通寺市、さぬき市、東かがわ市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、まんのう町、八幡浜市、新居浜市、西条市、伊予市、西予市、愛媛松前町、伊方町、高知市、安芸市、南国市、土佐市、高知香南市、香美市、奈半利町、田野町、芸西村、日高村、黒潮町、柳川市、中間市、水巻町、遠賀町、神埼市、上峰町、みやき町、白石町、姫島村、



震度2を観測したのは、敦賀市、小浜市、高浜町、おおい町、福井若狭町、諏訪市、大垣市、羽島市、海津市、岐南町、養老町、輪之内町、安八町、大野町、名古屋中川区、名古屋港区、稲沢市、愛西市、弥富市、愛知みよし市、あま市、蟹江町、飛島村、津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、いなべ市、伊賀市、木曽岬町、菰野町、三重朝日町、川越町、大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、滋賀日野町、竜王町、京都上京区、京都中京区、京都東山区、京都下京区、京都南区、京都右京区、京都伏見区、京都西京区、福知山市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、八幡市、京田辺市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、精華町、大阪都島区、大阪福島区、大阪西区、大阪港区、大阪大正区、大阪天王寺区、大阪浪速区、大阪東淀川区、大阪東成区、大阪生野区、大阪旭区、大阪城東区、大阪阿倍野区、大阪住吉区、大阪東住吉区、大阪西成区、大阪鶴見区、大阪住之江区、大阪平野区、大阪北区、大阪中央区、堺市堺区、堺市西区、堺市南区、岸和田市、池田市、吹田市、泉大津市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、寝屋川市、門真市、高石市、東大阪市、四條畷市、交野市、島本町、能勢町、忠岡町、田尻町、神戸東灘区、神戸灘区、神戸兵庫区、神戸長田区、神戸垂水区、神戸北区、神戸中央区、神戸西区、尼崎市、明石市、洲本市、伊丹市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、丹波篠山市、養父市、南あわじ市、朝来市、宍粟市、加東市、多可町、兵庫稲美町、播磨町、市川町、福崎町、神河町、兵庫太子町、佐用町、香美町、新温泉町、奈良市、大和郡山市、葛城市、田原本町、広陵町、和歌山市、有田市、紀の川市、岩出市、和歌山美浜町、みなべ町、岩美町、若桜町、三朝町、津和野町、吉賀町、西ノ島町、知夫村、美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村、久米南町、広島東区、広島佐伯区、下関市、宇部市、防府市、下松市、光市、長門市、美祢市、山陽小野田市、和木町、上関町、田布施町、阿武町、阿南市、佐那河内村、神山町、那賀町、牟岐町、美波町、海陽町、松茂町、宇和島市、大洲市、久万高原町、砥部町、内子町、松野町、愛媛鬼北町、室戸市、須崎市、宿毛市、四万十市、東洋町、安田町、北川村、馬路村、本山町、大豊町、土佐町、いの町、仁淀川町、中土佐町、佐川町、越知町、梼原町、高知津野町、四万十町、北九州戸畑区、北九州小倉北区、北九州八幡西区、福岡中央区、福岡早良区、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、八女市、大川市、行橋市、豊前市、小郡市、うきは市、宮若市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、新宮町、芦屋町、小竹町、鞍手町、筑前町、大刀洗町、大木町、添田町、福岡川崎町、福智町、みやこ町、佐賀市、鳥栖市、小城市、吉野ヶ里町、諫早市、松浦市、熊本南区、玉名市、菊池市、宇城市、阿蘇市、長洲町、大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、竹田市、豊後高田市、杵築市、宇佐市、国東市、日出町、えびの市、



震度1を観測したのは、福井市、鯖江市、越前市、坂井市、南越前町、越前町、甲府市、山梨北杜市、笛吹市、忍野村、山中湖村、飯田市、飯島町、平谷村、根羽村、大桑村、岐阜市、多治見市、中津川市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、岐阜山県市、瑞穂市、本巣市、笠松町、垂井町、関ケ原町、神戸町、揖斐川町、岐阜池田町、北方町、静岡清水区、浜松中央区、浜松浜名区、富士市、磐田市、焼津市、袋井市、湖西市、菊川市、名古屋千種区、名古屋東区、名古屋北区、名古屋西区、名古屋中村区、名古屋中区、名古屋昭和区、名古屋瑞穂区、名古屋熱田区、名古屋守山区、名古屋緑区、名古屋名東区、名古屋天白区、一宮市、瀬戸市、半田市、春日井市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、東海市、大府市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、清須市、北名古屋市、長久手市、東郷町、扶桑町、大治町、阿久比町、南知多町、愛知美浜町、武豊町、伊勢市、松阪市、亀山市、東員町、三重紀北町、甲賀市、愛荘町、豊郷町、多賀町、京都北区、京都左京区、京都山科区、舞鶴市、綾部市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、南山城村、京丹波町、伊根町、堺市中区、堺市東区、堺市北区、貝塚市、富田林市、河内長野市、松原市、大阪和泉市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、豊能町、熊取町、大阪岬町、大阪太子町、河南町、千早赤阪村、神戸須磨区、猪名川町、大和高田市、天理市、桜井市、五條市、御所市、生駒市、香芝市、宇陀市、平群町、三郷町、斑鳩町、安堵町、奈良川西町、三宅町、高取町、上牧町、河合町、大淀町、海南市、橋本市、御坊市、田辺市、かつらぎ町、湯浅町、和歌山広川町、有田川町、和歌山日高町、由良町、日高川町、上富田町、古座川町、勝浦町、上勝町、愛南町、土佐清水市、大月町、三原村、北九州若松区、北九州小倉南区、北九州八幡東区、福岡博多区、大牟田市、宗像市、福津市、桂川町、香春町、苅田町、築上町、唐津市、多久市、伊万里市、武雄市、嬉野市、基山町、有田町、大町町、江北町、平戸市、人吉市、宇土市、芦北町、津久見市、由布市、玖珠町、宮崎市、延岡市、日南市、小林市、西都市、高原町、高鍋町、木城町、川南町、高千穂町、五ヶ瀬町となっています。



震源地は島根県東部。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されます。

