6日午前10時18分頃、島根県東部を震源とするマグニチュード6.2の地震が発生し、鳥取県、島根県で最大震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

6日午前10時18分頃、鳥取県、島根県で最大震度5強を観測する地震が発生しました。震源地は島根県東部(北緯35.3度、東経133.2度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は6.2と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度5強】
◆鳥取県
境港市　鳥取日野町　江府町

◆島根県
松江市　安来市

【震度5弱】
◆鳥取県
米子市　日吉津村　鳥取南部町　伯耆町　日南町

◆島根県
雲南市

【震度4】
◆鳥取県
大山町　倉吉市　湯梨浜町　北栄町

◆島根県
出雲市　奥出雲町　浜田市　大田市　川本町　邑南町　海士町

◆岡山県
新見市　真庭市　新庄村　岡山北区　岡山南区　倉敷市　笠岡市　井原市　浅口市　早島町　里庄町　矢掛町

◆広島県
庄原市　北広島町　三原市　尾道市　福山市　神石高原町　広島安芸区　竹原市　江田島市　府中町　大崎上島町

◆香川県
高松市　丸亀市　坂出市　観音寺市　三豊市　多度津町

◆愛媛県
今治市　四国中央市　上島町　松山市　東温市

【震度3】
◆京都府
京丹後市　与謝野町　長岡京市

◆大阪府
大阪此花区　大阪西淀川区　大阪淀川区　豊中市　高槻市　大東市　箕面市　摂津市

◆兵庫県
豊岡市　西宮市　芦屋市　加古川市　丹波市　姫路市　相生市　赤穂市　たつの市　上郡町　淡路市

◆鳥取県
琴浦町　鳥取市　智頭町　八頭町

◆島根県
飯南町　益田市　江津市　島根美郷町　隠岐の島町

◆岡山県
津山市　鏡野町　岡山美咲町　岡山中区　岡山東区　玉野市　総社市　高梁市　備前市　瀬戸内市　赤磐市　和気町　吉備中央町

◆広島県
広島三次市　安芸高田市　安芸太田町　広島府中市　世羅町　広島中区　広島南区　広島西区　広島安佐南区　広島安佐北区　呉市　大竹市　東広島市　廿日市市　海田町　熊野町　坂町

◆山口県
萩市　岩国市　柳井市　周防大島町　平生町　山口市　周南市

◆徳島県
徳島市　鳴門市　小松島市　吉野川市　阿波市　美馬市　徳島三好市　石井町　北島町　藍住町　板野町　上板町　つるぎ町　東みよし町

◆香川県
さぬき市　東かがわ市　土庄町　小豆島町　三木町　直島町　善通寺市　宇多津町　綾川町　琴平町　まんのう町

◆愛媛県
新居浜市　西条市　伊予市　愛媛松前町　八幡浜市　西予市　伊方町

◆高知県
安芸市　奈半利町　田野町　芸西村　高知市　南国市　土佐市　高知香南市　香美市　日高村　黒潮町

◆福岡県
中間市　水巻町　遠賀町　柳川市

◆佐賀県
神埼市　上峰町　みやき町　白石町

◆大分県
姫島村