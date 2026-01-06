6日午前10時18分頃、島根県東部を震源とするマグニチュード6.2の地震が発生し、鳥取県、島根県で最大震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

6日午前10時18分頃、鳥取県、島根県で最大震度5強を観測する地震が発生しました。震源地は島根県東部(北緯35.3度、東経133.2度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は6.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度5強】

◆鳥取県

境港市 鳥取日野町 江府町



◆島根県

松江市 安来市



【震度5弱】

◆鳥取県

米子市 日吉津村 鳥取南部町 伯耆町 日南町



◆島根県

雲南市



【震度4】

◆鳥取県

大山町 倉吉市 湯梨浜町 北栄町



◆島根県

出雲市 奥出雲町 浜田市 大田市 川本町 邑南町 海士町



◆岡山県

新見市 真庭市 新庄村 岡山北区 岡山南区 倉敷市 笠岡市 井原市 浅口市 早島町 里庄町 矢掛町



◆広島県

庄原市 北広島町 三原市 尾道市 福山市 神石高原町 広島安芸区 竹原市 江田島市 府中町 大崎上島町



◆香川県

高松市 丸亀市 坂出市 観音寺市 三豊市 多度津町



◆愛媛県

今治市 四国中央市 上島町 松山市 東温市



【震度3】

◆京都府

京丹後市 与謝野町 長岡京市



◆大阪府

大阪此花区 大阪西淀川区 大阪淀川区 豊中市 高槻市 大東市 箕面市 摂津市



◆兵庫県

豊岡市 西宮市 芦屋市 加古川市 丹波市 姫路市 相生市 赤穂市 たつの市 上郡町 淡路市



◆鳥取県

琴浦町 鳥取市 智頭町 八頭町



◆島根県

飯南町 益田市 江津市 島根美郷町 隠岐の島町



◆岡山県

津山市 鏡野町 岡山美咲町 岡山中区 岡山東区 玉野市 総社市 高梁市 備前市 瀬戸内市 赤磐市 和気町 吉備中央町



◆広島県

広島三次市 安芸高田市 安芸太田町 広島府中市 世羅町 広島中区 広島南区 広島西区 広島安佐南区 広島安佐北区 呉市 大竹市 東広島市 廿日市市 海田町 熊野町 坂町



◆山口県

萩市 岩国市 柳井市 周防大島町 平生町 山口市 周南市



◆徳島県

徳島市 鳴門市 小松島市 吉野川市 阿波市 美馬市 徳島三好市 石井町 北島町 藍住町 板野町 上板町 つるぎ町 東みよし町



◆香川県

さぬき市 東かがわ市 土庄町 小豆島町 三木町 直島町 善通寺市 宇多津町 綾川町 琴平町 まんのう町



◆愛媛県

新居浜市 西条市 伊予市 愛媛松前町 八幡浜市 西予市 伊方町



◆高知県

安芸市 奈半利町 田野町 芸西村 高知市 南国市 土佐市 高知香南市 香美市 日高村 黒潮町



◆福岡県

中間市 水巻町 遠賀町 柳川市



◆佐賀県

神埼市 上峰町 みやき町 白石町



◆大分県

姫島村