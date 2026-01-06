新築ワンルームマンション型！スローライフ「障害者向けグループホーム mikan」

スローライフは、2026年1月13日(火)、さいたま市北区に「障害者向けグループホーム mikan(ミカン)」をオープン。

精神障害・発達障害のある方を対象とした、自立的な生活を支援する新築ワンルームマンション型の住まいです。

オープン日：2026年1月13日(火)

所在地：埼玉県さいたま市北区日進町(JR川越線「日進駅」徒歩5分)

近年需要が高まる、精神障害や発達障害のある方が地域で自立生活を送るための住まい。

一方で、従来の共同生活型グループホームにおける「一人の時間が持てない」「プライバシーが確保しづらい」といった課題にも着目。

こうした声に応えるべく、「mikan」は“一人暮らし感覚で過ごせる新築ワンルームマンション型”として立ち上げられました。

安心と自立を両立できる住環境により、無理のない地域生活への移行を支援します。

mikan4つのサポート

利用者が安心して生活できるよう、主に4つの充実したサポート体制が整えられています。

【1. 栄養バランスの取れた「毎日の食事提供」】

健康と生活リズムの基盤となる朝・夕の食事を毎日提供。

食材には、衛生管理と品質に定評のある谷本食品と、五ツ星お米マイスターが厳選した高品質米を使用しています。

栄養バランスに配慮した温かい食事で、心身の健康維持を支えます。

【2. 暮らしを支える「家具・家電を完備」】

全室にベッド、エアコン、冷蔵庫、洗濯機、Wi-Fiなどの生活必需品を無料で完備。

入居初日からスムーズに生活をスタートでき、初期費用の負担も大幅に軽減されます。

新築ワンルームマンション型の完全個室であるため、プライバシーもしっかり確保されています。

【3. 未来を拓く「就労サポートプログラム」】

就労移行支援事業所や就労継続支援事業所と連携し、利用者の「働きたい」「社会参加したい」という意欲を応援。

生活リズムの安定から通所・通勤の練習、面接対策まで、個々の段階に応じたきめ細やかな支援が提供されます。

【4. 心と体を守る「健康管理サポート」】

服薬管理や日々の体調確認、生活リズムの調整など、健康を守るための支援を実施。

必要に応じて医療機関や支援機関とも連携し、精神面の不安にも寄り添いながら、自分らしく暮らせる環境を構築しています。

施設概要・設備

JR川越線「日進駅」から徒歩5分という好立地に位置。

2026年1月13日のオープンに先立ち、すでに入居予約の受付が開始されています。

【施設名】

さいたま市障害者向けグループホーム mikan(ミカン)

【開始日】

2026年1月13日(火)

【所在地】

〒331-0823 埼玉県さいたま市北区日進町

【アクセス】

JR川越線「日進駅」徒歩5分

【主な設備】

全室フローリング、バルコニー付き、無料Wi-Fi完備、バス・トイレ別、独立洗面台、洋室トイレ、室内洗濯置場、エアコン付き、オートロック、モニター付きインターホン、宅配ボックス付き

公式サイト： https://mikan-home.jp/

プライバシーを守りながら、必要なサポートを受けられる新しい形のグループホーム。

自立への第一歩を安心して踏み出せる環境に注目です。

スローライフ「障害者向けグループホーム mikan(ミカン)」の紹介でした。

