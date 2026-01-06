クラブハリエの「バームショコラ ド ヴォヤージュ」に、新メニューとして「ミルクチョコ」が登場。

軽い口当たりのバームクーヘンに、まろやかなミルクチョコレートがマッチした、サクサク食感とコク深いカカオ＆ミルクの味わいを楽しめます！

販売開始日：2026年1月10日(土)

価格：

2個入 594円（税込）※伊勢丹新宿店 ポップアップストアのみ取り扱い

6個入 1,782円（税込）

日持ち：30日

販売店舗：クラブハリエ店舗、たねや・クラブハリエ公式オンラインショップ、バレンタイン催事会場

バレンタイン催事会場：

ラ コリーナ近江八幡「ラ コリーナバレンタイン」2026年1月10日〜2月15日

ジェイアール名古屋タカシマヤ「Amour du Chocolat! 2026」2026年1月16日〜2月14日

京都高島屋「Amour du Chocolat! 2026」2026年1月17日〜2月14日

大丸札幌店「ショコラプロムナード」2026年1月17日〜2月15日

ジェイアール名古屋タカシマヤ フードメゾン岡崎店「Amour du Chocolat! 2026」2026年1月21日〜2月14日

あべのハルカス近鉄本店「バレンタイン ショコラ コレクション 2026」2026年1月28日〜2月14日

阪急うめだ本店「バレンタインチョコレート博覧会2026」2026年1月30日〜2月14日

伊勢丹新宿店 ポップアップストア 2026年2月7日〜2月15日

洋菓子の製造販売を行うクラブハリエが、2026年1月10日より「バームショコラ ド ヴォヤージュ」の新商品「ミルクチョコ」を販売。

コク深いカカオ感とミルクの心地よい余韻にサクサク食感を楽しめる、新しい味わいが加わります☆

クラブハリエの新定番「バームショコラ ド ヴォヤージュ」は、より多くの人の日々や人生の旅路に寄り添いたいという思いから生まれた焼き菓子。

専用のレシピで焼きあげたバームクーヘンを熱風で乾燥させ、4種のチョコレートをブレンドしたショコラを染み込ませています。

2025年1月にクラブハリエの新定番として発売されて以来、各地でポップアップストアも展開してきました。

バームショコラ ド ヴォヤージュ ミルクチョコ 6個入

より多くの人が楽しめるよう、「バームショコラ ド ヴォヤージュ」は“旅するお菓子”としてこれからも日本各地をめぐります。

新商品「ミルクチョコ」は、バームクーヘンの風味を大切に、カカオの風味が引き立つまろやかなミルクチョコレートを染み込ませました！

軽い口当たりのバームクーヘンに、ミルクチョコレートを染み込ませた新スイーツ。

クラブハリエの「バームショコラ ド ヴォヤージュ」ミルクチョコは、2026年1月10日より販売開始です☆

