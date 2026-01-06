満天の星空と食体験！大日商事「ソラス RVパーク」

大日商事は、千葉県いすみ市に位置する「ソラス」にて、全国のRVパーク加盟施設としてのサービスを開始。

海に近く、適度な高度を持つ立地を活かし、満天の星空観察や地元の食材を活かした料理など、心身のリフレッシュができる多彩なサービスを提供します。

大日商事「ソラス RVパーク」

場所：千葉県いすみ市釈迦谷1610-1

予約サイト： https://web.rv-park.jp/spaces/detail/615

近年、高まるアウトドア体験への関心や、高規格な設備を備えた「RVパーク」への需要に応え、「ソラス」がRVパークのネットワークに加盟。

単なる宿泊施設ではなく、日常を離れて自然と一体になれる「体験型リゾート」として、全国のキャンピングカーユーザーに向けた新たなサービス展開を行います。

快適性と自然体験を両立させた、新しい滞在スタイルが魅力です。

「ソラス RVパーク」の特長

いすみ市の南東部に位置する「ソラス」は、光害が少なく適度な高度があるため、一年中満天の星空を楽しむことが可能。

夜には天体観測のベストスポットとして、多くのファンから支持されています。

また、近隣の海や森林など多様な自然環境へのアクセスも容易で、四季折々の自然体験を満喫できます。

食体験も大きな魅力の一つ。

いすみ市の海で採れた新鮮な海鮮や地元のジビエなど、地域の食材を活かしたバーベキューが提供されます。

地産地消をコンセプトにしたメニューで、千葉県いすみ市の食文化も同時に楽しめます。

充実したRVパークの施設内容

キャンピングカーユーザーに最適な環境を整備。

電源付きRVサイトは2区画用意され、広さは約52〜60m2。

ペット同伴も可能で、電源も完備されています。

その他、以下の設備が利用可能です。

・24時間利用可能な給排水設備

・無料Wi-Fi完備

・24時間スタッフ常駐によるセキュリティ確保

・水洗トイレ完備

さらに、RVパーク利用者は別料金で大浴場と露天風呂を利用可能。

旅の疲れを癒やすリラックスタイムを過ごせます。

大浴場利用料金：大人1,650円、子供825円

大浴場営業時間：15:00〜23:00、6:30〜9:00

施設概要

【施設名】

ソラス RVパーク

【所在地】

千葉県いすみ市釈迦谷1610-1

【電話番号】

0470-62-5151(受付時間 11:00〜20:00)

【チェックイン／アウト】

13:00〜／〜10:00

【利用料金】

RVサイト：10,000円／区画4名さま〜

大浴場(RVパーク利用者)：大人1,650円、子供825円

【主な設備】

RVサイト、大浴場、露天風呂

【お支払い方法】

現金、VISA、Master Card、JCB、AMEX、ダイナースクラブ、銀聯カード、電子マネー

日常を忘れさせる満天の星空と、充実した設備で快適なアウトドア体験。

いすみ市の自然と食を堪能できる、新しいRVパークの登場です。

大日商事「ソラス RVパーク」の紹介でした。

