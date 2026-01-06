台湾発祥のグローバルティーカフェ「ゴンチャ（Gong cha）」に、雪景色を眺めるような冬だけの贅沢な1杯「雪見杏仁 マンゴーミルクティー」が初登場。

とろぷる杏仁とゴンチャのフルーツを代表するマンゴーが一度に楽しめる、季節限定ドリンクが販売されます！

ゴンチャ「雪見杏仁 マンゴーミルクティー」

発売日：2026年1月6日(火) ※販売終了時期は、各店舗の在庫状況により異なります

販売店舗：国内ゴンチャ全店

ゴンチャが、冬の寒い季節だけに味わえる期間限定メニューとして「雪見杏仁 マンゴーミルクティー」を販売。

人気のマンゴーと杏仁を掛け合わせ、輝く雪景色をイメージした季節限定のドリンクがゴンチャに初登場します☆

フルーツと相性のよい阿里山ウーロンティーをベースに、とろぷる食感の杏仁豆腐と芳醇なマンゴーソースを合わせた「雪見杏仁 マンゴーミルクティー」

杏仁豆腐のやさしい香りとまろやかな甘み、ゴンチャのフルーツティーカテゴリーを代表するマンゴーの濃厚な味わいを、一度に楽しめる贅沢な1杯です！

雪景色を思わせる、真っ白な杏仁豆腐を黄金色のマンゴーと組み合わせることで、きらきらとした冬の景色のような見た目に☆

寒い季節にぴったりな見た目のドリンクに仕上げられています。

また、限定トッピングには「杏仁」が登場。

好みのドリンクに合わせれば、リッチな食感と風味が加わり、新しい味わいが楽しめます！

冬にしか出会えない贅沢な味わいとともに、雪景色を眺めるような、心ほどけるティータイムを過ごせる限定メニューです☆

雪見杏仁 マンゴーミルクティー（ICED/M）

価格：670円(税込)

カスタマイズ：追加トッピング2つまで可能

フルーツの甘みを引き立てる、すっきりとした阿里山ウーロンティーに、とろぷる食感の杏仁豆腐と芳醇なマンゴーソースを合わせた「雪見杏仁 マンゴーミルクティー」

ひと口ごとに、ふわっと広がる杏仁豆腐の香りとまろやかな甘み、マンゴーソースの濃厚な味わいが楽しめます！

トッピング：杏仁

価格：90円(税込)

とろぷるの食感と、まろやかな甘み、さっぱりとした後味が楽しめる中華スイーツ「杏仁」

お茶と合わせると、デザート感が一気にアップします。

「マンゴーピーチ阿里山 ジェラッティー」や「黒糖 ブラックミルクティー」「あまおう和紅茶 ミルクティー」に合わせるのがおすすめです☆

とろける杏仁豆腐と芳醇なマンゴーを合せ、雪景色を眺めるような季節限定ドリンク。

ゴンチャの「雪見杏仁 マンゴーミルクティー」は、2026年1月6日より季節限定販売です☆

