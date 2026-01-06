ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > ベネズエラのマドゥロ大統領、米ニューヨークで初出廷 ベネズエラのマドゥロ大統領、米ニューヨークで初出廷 ベネズエラのマドゥロ大統領、米ニューヨークで初出廷 2026年1月6日 10時19分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ５日、米ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所を離れるベネズエラのマドゥロ大統領が乗った車両。（ニューヨーク＝新華社記者／劉亜南） 【新華社ニューヨーク1月6日】米国に強制的に拘束されたベネズエラのマドゥロ大統領夫妻は5日正午（日本時間6日午前2時）ごろ、米ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所に初めて出廷し、米側のいわゆる「犯罪」の告発を否認した。５日、米ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所を離れるベネズエラのマドゥロ大統領が乗った車両。（ニューヨーク＝新華社記者／張鳳国）５日、米ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所を離れるベネズエラのマドゥロ大統領が乗った車両。（ニューヨーク＝新華社記者／張鳳国）５日、米ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所を離れるベネズエラのマドゥロ大統領を移送する車列。（ニューヨーク＝新華社記者／張鳳国）５日、米ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所を離れるベネズエラのマドゥロ大統領を移送する車列。（ニューヨーク＝新華社記者／張鳳国） リンクをコピーする みんなの感想は？