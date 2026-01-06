フリーアナウンサーの市場里奈（30）が6日までに自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告した。

「気づけばもう5日も経ちますが みなさま、明けましておめでとう御座います」と新年のあいさつ。「新年のご挨拶とともにご報告です。この度第一子を授かり、無事出産をいたしました」とつづり、第1子出産を発表した。

「夫、両親、産院のみなさんの心強いサポートがあり、母子共に健康で穏やかな日々を過ごしております。本当に感謝です」とつづった。

「今年の目標を掲げようと思ったのですが 目の前の育児に、それはもう必死で！（笑）想像以上のハードモードに驚いている所存です」と市場アナ。「とにかく無理をせず、肩の力を抜いて、ゆるゆると。毎日表情が変わる愛しい我が子とともに初めて尽くしの今をとことん楽しもうと思います ママ1年生、がんばります 先輩ママのみなさま、ぜひたくさん教えてください」と呼びかけた。

「2026年がみなさまにとって幸多き1年になりますように 本年もよろしくお願い致します おみくじは数年ぶりに大吉でした いぇい」と記した。

市場アナは関西大学在学中に「『Miss Campus KANDAI2014』準グランプリ」、『ミスユニバーシティ関西2015』ファイナリスト。学生時代に発足間もないセント・フォース関西支部にフリーアナウンサーとして所属。2018年4月、テレビ新広島にアナウンサーとして入社。21年9月末で結婚を機に、同社を退職。退職後はジョイスタッフ所属のフリーアナウンサーとして東京で活動している。テレビ東京「よじごじDays」の中継リポーターなどに出演している。