サンフランシスコ・ジャイアンツのウィリー・アダメズ内野手（30）が6日までに自身のインスタグラムを更新。同僚の李政厚（イ・ジョンフ）外野手（27）と韓国で再会した写真を公開した。

アダメズはジャイアンツのバスター・ポージー編成本部長やザック・ミナシアンGMら球団幹部とともに6、7日の両日、韓国を訪問。韓国文化の体験のほか、高校生を対象にした野球クリニックを開く予定となっている。

ジャイアンツに所属する韓国人外野手のイ・ジョンフも参加予定で、アダメズは久々に同僚と再会。ハングルの看板を背に肩を組み仲良く笑みを浮かべる2ショット写真を投稿した。

アダメズは24年オフに7年総額1億8200万ドル（当時約278億円）の大型契約を結び、ジャイアンツに加入。ジ軍移籍1年目の昨季は正遊撃手として160試合に出場し、打率・225、30本塁打、87打点を記録した。

イ・ジョンフはメジャー2年目の昨季、150試合で打率・266、8本塁打、55打点だった。

韓国メディアによると、今回のジャイアンツ球団幹部や選手の来韓はグローバル市場や文化交流の拡大が目的という。