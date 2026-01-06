Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ç¡È¸¸¡É¤Ë¡¡¡Ö1ÅÙÇ³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡×¡ÖÄ«»Ô¤¬Éü³è¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡×¡Ä¡ÄÎØÅçÅÉ¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÉü³è¤Ë¤«¤±¤ë34ºÐ
2Ç¯Á°¤Î¸µÆü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡£¤¤¤Þ¤â³ÆÃÏ¤ËÄÞº¯¤¬»Ä¤ëÃæ¡¢Æ£°æµ®É§¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤¬ÈïºÒÃÏ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹¹ÃÏ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎØÅçÄ«»Ô¤Î¼þÊÕ¤Ç¡ÖÎØÅçÅÉ¡×¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ë¡¢Éü¶½¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤¹»×¤¤¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£698¿Í¤¬µ¾À·¡¢2¿Í¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ
¸µÆü¡£¤¤¤Þ¤ÀÈï³²¤ÎÀ×¤¬»Ä¤ë»û¤Ë¡¢ÀÐÀî¡¦ÎØÅç»Ô¤Î½»Ì±¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎØÅç»ÔÌ±
¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤âÃ¶Æá¤µ¤ó¤òË´¤¯¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤·¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¤ª²ù¤ä¤ß¤Ç¤¤ì¤Ð¡×
ºÇÂç¿ÌÅÙ7¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤«¤é2Ç¯¡£ÀÐÀî¡¦ÉÙ»³¡¦¿·³ã¤Î3¸©¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ698¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Þ¤â2¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¹¹ÃÏ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎØÅçÄ«»Ô
5Æü¡¢ÎØÅç»ÔÌò½ê¤Ç¤Ï»Å»ö»Ï¤á¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºä¸ýÌÐ»ÔÄ¹¤Ï¡ÖÉüµìÉü¶½¤ò»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¡¢»ÔÌ±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î´õË¾¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯¤Î¸µÆü¡£Â¿¤¯¤ÎÅ¹¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡¢ÎØÅç»Ô¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤À¤Ã¤¿ÎØÅçÄ«»Ô¼þÊÕ¤Ç±ê¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ë¤ÈÌó300Åï¤¬¾Æ¼º¤¹¤ë¤Ê¤É¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì½ê¤Ï¤¤¤Þ¡¢¾Æ¤±¤¿·úÊª¤Î²òÂÎ¤¬¿Ê¤ß¡¢¹¹ÃÏ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ï¸¸¤Ë¡¢»öÌ³½ê¤ÏÁ´²õ
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢Éü¶½¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÎØÅç¤ÎÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡ÖÎØÅçÅÉ¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ëÅÄÃ«¼¿´ïÅ¹¤ÎÅÄÃ«¹·ÂçÂåÉ½¡Ê34¡Ë¡£Ä«»Ô¼þÊÕ¤ËÎØÅçÅÉ¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ÐºÒ¤Ë¤è¤êÁ´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÆâ¤ÎÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿»öÌ³½ê¤Ê¤É¤Ï¡¢ÍÉ¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ´²õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤ÏÌµ»ö¤ÊÊª¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥«¥®¤â¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅðÆñ¤¬¿´ÇÛ¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤³¤³¤é¤Ø¤ó¤Ç¼ÖÃæÇñ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×¤ÈÅÄÃ«¤µ¤ó¡£
Æ£°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îºî¤Ã¤¿ÎØÅçÅÉ¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡Ë¡×
¢£¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ä¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ÇÁá´ü¤ËºÆ³«
¤½¤Î¼Ò²°¤ÎÀ×ÃÏ¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥È¥ì¡¼¥é¡¼¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤¹¡£¡Ö¡ÊÎØÅçÅÉ¤Î¡Ë¹©Ë¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºî¶È¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÄÃ«¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎØÅçÅÉ¤ÎÀ©ºî¤«¤éÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¦»ÜÀß¡ØWAJIMANURI VILLAGE¡ÊÎØÅçÅÉ¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡Ë¡Ù¡£¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ä¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áá´ü¤Î³èÆ°ºÆ³«¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤¹¤è¡£¤¦¤ï¤¡¡Ä¤¤ì¤¤¡×
¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÎØÅçÅÉ¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢´Ö¶á¤Ç¿¦¿Í¤¬ºî¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÆ£°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡£
¢£¿¦¿Í¡Öºî¶È¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
ÎØÅçÅÉ¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¿¦¿Í¤¬Ê¬¶È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ä¥È¥ì¡¼¥é¡¼¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¹©Äø¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿¦¿ÍÎò40Ç¯¤ÎÎØÅçÅÉ¿¦¿Í¤Ï¡ÖÁ´¤¯¤ä¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤âÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¡×¡¢ÊÌ¤Î¿¦¿Í¤Ï¡Ö¡Êºî¶È¾ì¤¬¡Ë¹¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºî¶È¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃ«¤µ¤ó
¡ÖËÍ¤Î»Å»ö¤Ïºî¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºî¤ê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤ªÆÏ¤±¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¢£ÅÄÃ«¤µ¤ó¤Î»×¤¤ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Ï¡©
¿ÌºÒ¤«¤é3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¡£ÅÄÃ«¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎØÅçÅÉ¤òÇã¤¤¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤ÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
Æ£°æ¥¥ã¥¹¥¿¡¼
¡Ö¤â¤¦1²ó¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ò·ú¤Æ¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËÅ¹ÊÞ¤ò½Ð¤¹Í½Äê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
ÅÄÃ«¤µ¤ó
¡ÖÄ«»Ô¤¬Éü³è¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤³¤ËËÍ¤é¤âÎØÅçÅÉ¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ò·ú¤Æ¤¿¤¤¡£1ÅÙÇ³¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¸¸¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉü³è¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
½»Âð,
ºßÂð°åÎÅ,
¶âÂ°²Ã¹©,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
Áòµ·,
ÆÁÅç,
ÂçÁ¥,
ÀÅ²¬,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢