6日午前10時18分ごろ、鳥取県、島根県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は島根県東部で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは6.2と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。この地震について、緊急地震速報を発表しています。

最大震度5強を観測したのは、鳥取県の境港市と鳥取日野町、それに江府町、島根県の松江市と安来市です。

【各地の震度詳細】

■震度5強

□鳥取県

境港市 鳥取日野町 江府町



□島根県

松江市 安来市

■震度5弱

□鳥取県

米子市 日吉津村 鳥取南部町

伯耆町 日南町



□島根県

雲南市

■震度4

□鳥取県

大山町 倉吉市 湯梨浜町

北栄町



□島根県

出雲市 奥出雲町 浜田市

大田市 川本町 邑南町

海士町



□岡山県

新見市 真庭市 新庄村

岡山北区 岡山南区 倉敷市

笠岡市 井原市 浅口市

早島町 里庄町 矢掛町



□広島県

庄原市 北広島町 三原市

尾道市 福山市 神石高原町

広島安芸区 竹原市 江田島市

府中町 大崎上島町



□香川県

高松市 丸亀市 坂出市

観音寺市 三豊市 多度津町



□愛媛県

今治市 四国中央市 上島町

松山市 東温市

■震度3

□鳥取県

琴浦町 鳥取市 智頭町

八頭町



□島根県

飯南町 益田市 江津市

島根美郷町 隠岐の島町



□岡山県

津山市 鏡野町 岡山美咲町

岡山中区 岡山東区 玉野市

総社市 高梁市 備前市

瀬戸内市 赤磐市 和気町

吉備中央町



□広島県

広島三次市 安芸高田市 安芸太田町

広島府中市 世羅町 広島中区

広島南区 広島西区 広島安佐南区

広島安佐北区 呉市 大竹市

東広島市 廿日市市 海田町

熊野町 坂町



□香川県

さぬき市 東かがわ市 土庄町

小豆島町 三木町 直島町

善通寺市 宇多津町 綾川町

琴平町 まんのう町



□愛媛県

新居浜市 西条市 伊予市

愛媛松前町 八幡浜市 西予市

伊方町



□京都府

京丹後市 与謝野町 長岡京市



□大阪府

大阪此花区 大阪西淀川区 大阪淀川区

豊中市 高槻市 大東市

箕面市 摂津市



□兵庫県

豊岡市 西宮市 芦屋市

加古川市 丹波市 姫路市

相生市 赤穂市 たつの市

上郡町 淡路市



□山口県

萩市 岩国市 柳井市

周防大島町 平生町 山口市

周南市



□徳島県

徳島市 鳴門市 小松島市

吉野川市 阿波市 美馬市

徳島三好市 石井町 北島町

藍住町 板野町 上板町

つるぎ町 東みよし町



□高知県

安芸市 奈半利町 田野町

芸西村 高知市 南国市

土佐市 高知香南市 香美市

日高村 黒潮町



□福岡県

中間市 水巻町 遠賀町

柳川市



□佐賀県

神埼市 上峰町 みやき町

白石町



□大分県

姫島村

■震度2

□鳥取県

三朝町 岩美町 鳥取若桜町



□島根県

津和野町 吉賀町 西ノ島町

知夫村



□岡山県

美作市 勝央町 奈義町

西粟倉村 久米南町



□広島県

広島東区 広島佐伯区



□愛媛県

久万高原町 砥部町 宇和島市

大洲市 内子町 松野町

愛媛鬼北町



□京都府

福知山市 宮津市 京都上京区

京都中京区 京都東山区 京都下京区

京都南区 京都右京区 京都伏見区

京都西京区 宇治市 亀岡市

城陽市 向日市 八幡市

京田辺市 南丹市 木津川市

大山崎町 久御山町 精華町



□大阪府

大阪都島区 大阪福島区 大阪西区

大阪港区 大阪大正区 大阪天王寺区

大阪浪速区 大阪東淀川区 大阪東成区

大阪生野区 大阪旭区 大阪城東区

大阪阿倍野区 大阪住吉区 大阪東住吉区

大阪西成区 大阪鶴見区 大阪住之江区

大阪平野区 大阪北区 大阪中央区

池田市 吹田市 守口市

枚方市 茨木市 八尾市

寝屋川市 門真市 東大阪市

四條畷市 交野市 島本町

能勢町 大阪堺市堺区 大阪堺市西区

大阪堺市南区 岸和田市 泉大津市

泉佐野市 高石市 忠岡町

田尻町



□兵庫県

養父市 朝来市 兵庫香美町

新温泉町 神戸東灘区 神戸灘区

神戸兵庫区 神戸長田区 神戸垂水区

神戸北区 神戸中央区 神戸西区

尼崎市 明石市 伊丹市

西脇市 宝塚市 三木市

高砂市 川西市 小野市

三田市 加西市 丹波篠山市

加東市 多可町 兵庫稲美町

播磨町 宍粟市 市川町

福崎町 兵庫神河町 兵庫太子町

佐用町 洲本市 南あわじ市



□山口県

長門市 美祢市 阿武町

光市 和木町 上関町

田布施町 防府市 下松市

下関市 宇部市 山陽小野田市



□徳島県

佐那河内村 神山町 松茂町

阿南市 那賀町 牟岐町

美波町 海陽町



□高知県

室戸市 東洋町 安田町

北川村 馬路村 須崎市

本山町 大豊町 土佐町

いの町 仁淀川町 佐川町

越知町 宿毛市 四万十市

中土佐町 梼原町 高知津野町

四万十町



□福岡県

北九州戸畑区 北九州小倉北区 北九州八幡西区

行橋市 豊前市 芦屋町

みやこ町 久留米市 八女市

大川市 小郡市 うきは市

朝倉市 みやま市 筑前町

大刀洗町 大木町 福岡中央区

福岡早良区 新宮町 直方市

飯塚市 田川市 宮若市

嘉麻市 小竹町 鞍手町

添田町 福岡川崎町 福智町



□佐賀県

佐賀市 鳥栖市 小城市

吉野ヶ里町



□大分県

中津市 豊後高田市 宇佐市

国東市 大分市 別府市

臼杵市 杵築市 日出町

佐伯市 日田市 竹田市



□福井県

敦賀市 小浜市 高浜町

福井おおい町 福井若狭町



□長野県

諏訪市



□岐阜県

大垣市 羽島市 海津市

岐南町 養老町 輪之内町

安八町 大野町



□愛知県

名古屋中川区 名古屋港区 稲沢市

愛西市 弥富市 愛知みよし市

あま市 蟹江町 飛島村



□三重県

四日市市 桑名市 鈴鹿市

いなべ市 木曽岬町 菰野町

三重朝日町 川越町 津市

伊賀市



□滋賀県

彦根市 長浜市 高島市

米原市 大津市 近江八幡市

草津市 守山市 栗東市

野洲市 湖南市 東近江市

滋賀日野町 竜王町



□奈良県

奈良市 大和郡山市 葛城市

田原本町 広陵町



□和歌山県

和歌山市 有田市 紀の川市

岩出市 和歌山美浜町 みなべ町



□長崎県

松浦市 諫早市



□熊本県

阿蘇市 熊本南区 玉名市

菊池市 宇城市 長洲町



□宮崎県

えびの市

■震度1

□愛媛県

愛南町



□京都府

舞鶴市 綾部市 伊根町

京都北区 京都左京区 京都山科区

井手町 宇治田原町 笠置町

和束町 南山城村 京丹波町



□大阪府

柏原市 豊能町 大阪堺市中区

大阪堺市東区 大阪堺市北区 貝塚市

富田林市 河内長野市 松原市

大阪和泉市 羽曳野市 藤井寺市

泉南市 大阪狭山市 阪南市

熊取町 大阪岬町 大阪太子町

河南町 千早赤阪村



□兵庫県

神戸須磨区 猪名川町



□徳島県

勝浦町 上勝町



□高知県

土佐清水市 大月町 三原村



□福岡県

北九州若松区 北九州小倉南区 北九州八幡東区

苅田町 築上町 大牟田市

福岡博多区 宗像市 福津市

桂川町 香春町



□佐賀県

多久市 武雄市 嬉野市

基山町 大町町 江北町

唐津市 伊万里市 有田町



□大分県

津久見市 由布市 玖珠町



□福井県

福井市 鯖江市 越前市

福井坂井市 南越前町 越前町



□長野県

飯田市 飯島町 平谷村

根羽村 大桑村



□岐阜県

岐阜市 各務原市 岐阜山県市

瑞穂市 本巣市 笠松町

垂井町 関ケ原町 神戸町

揖斐川町 岐阜池田町 北方町

多治見市 中津川市 美濃加茂市

土岐市



□愛知県

名古屋千種区 名古屋東区 名古屋北区

名古屋西区 名古屋中村区 名古屋中区

名古屋昭和区 名古屋瑞穂区 名古屋熱田区

名古屋守山区 名古屋緑区 名古屋名東区

名古屋天白区 一宮市 瀬戸市

半田市 春日井市 碧南市

刈谷市 豊田市 安城市

西尾市 犬山市 常滑市

愛知江南市 小牧市 東海市

大府市 知立市 尾張旭市

高浜市 岩倉市 豊明市

日進市 清須市 北名古屋市

長久手市 東郷町 扶桑町

大治町 阿久比町 南知多町

愛知美浜町 武豊町 蒲郡市

田原市



□三重県

亀山市 東員町 松阪市

伊勢市 三重紀北町



□滋賀県

愛荘町 豊郷町 多賀町

甲賀市



□奈良県

大和高田市 天理市 桜井市

五條市 御所市 生駒市

香芝市 宇陀市 平群町

三郷町 斑鳩町 安堵町

奈良川西町 三宅町 高取町

上牧町 河合町 大淀町



□和歌山県

海南市 橋本市 御坊市

かつらぎ町 湯浅町 和歌山広川町

有田川町 和歌山日高町 由良町

日高川町 田辺市 上富田町

古座川町



□長崎県

平戸市



□熊本県

宇土市 人吉市 芦北町



□宮崎県

小林市 高原町 延岡市

西都市 高鍋町 木城町

川南町 高千穂町 五ヶ瀬町

宮崎市 日南市



□山梨県

甲府市 山梨北杜市 笛吹市

忍野村 山中湖村



□静岡県

富士市 静岡清水区 焼津市

浜松中央区 浜松浜名区 磐田市

袋井市 湖西市 菊川市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。