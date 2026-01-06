元放送作家の鈴木おさむ氏（53）が6日までに自身のインスタグラムを更新し、新年の家族ショットを披露した。

「僕の実家、南房総に帰省してました。今日は、帰りに南房総で、ここ数年、パワースポットと言われている安房神社に寄って帰りました」と書き出すと、神社境内での自身と妻でお笑いトリオ「森三中」の大島美幸と10歳長男の3ショットをアップ。

「僕が子供の頃は、毎年、行っていた神社。とある有名な占い師さんが紹介したらしくかなり人が訪れるらしく。僕は久しぶりに、伺いましたが。やはり、かなり空気がしまり、よい神社。妻も、何度も、いい神社だと言っていまして」と回顧した。

続けて「2026年 家族揃っての初詣となりました。みなさま、本年もよろしくお願いします！さあ、明日から！バリバリ働きます！」と結んだ。

鈴木氏の投稿に、フォロワーからは「ご家族揃って運気アップの年になりそうですね」「いつも！ほのぼのしてますね〜(笑)」「息子さん大きくなりましたね」「お二人なんだか そっくり」「ご夫妻似すぎてます」といった反響が寄せられている。