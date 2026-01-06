気象庁によると、６日午前１０時１８分ごろ、地震があった。震源地は島根県東部。震源の深さは１０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは６．２と推定。この地震による津波の心配なし。
震度５強を観測したのは、境港市、鳥取日野町、江府町、松江市、安来市。
震度５弱を観測したのは、米子市、日吉津村、鳥取南部町、伯耆町、日南町、雲南市。
震度４を観測したのは、倉吉市、湯梨浜町、北栄町、大山町、浜田市、出雲市、大田市、奥出雲町、川本町、邑南町、海士町、岡山北区、岡山南区、倉敷市、笠岡市、井原市、新見市、真庭市、浅口市、早島町、里庄町、矢掛町、新庄村、広島安芸区、竹原市、三原市、尾道市、福山市、庄原市、江田島市、府中町、北広島町、大崎上島町、神石高原町、高松市、丸亀市、坂出市、観音寺市、三豊市、多度津町、松山市、今治市、四国中央市、東温市、上島町。
震度３を観測したのは、長岡京市、京丹後市、与謝野町、大阪此花区、大阪西淀川区、大阪淀川区、豊中市、高槻市、大東市、箕面市、摂津市、姫路市、西宮市、芦屋市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、丹波市、淡路市、たつの市、上郡町、鳥取市、智頭町、八頭町、琴浦町、益田市、江津市、飯南町、島根美郷町、隠岐の島町、岡山中区、岡山東区、津山市、玉野市、総社市、高梁市、備前市、瀬戸内市、赤磐市、和気町、鏡野町、岡山美咲町、吉備中央町、広島中区、広島南区、広島西区、広島安佐南区、広島安佐北区、呉市、広島府中市、三次市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、世羅町、山口市、萩市、岩国市、柳井市、周南市、周防大島町、平生町、徳島市、鳴門市、小松島市、吉野川市、阿波市、美馬市、三好市、石井町、北島町、藍住町、板野町、上板町、つるぎ町、東みよし町、善通寺市、さぬき市、東かがわ市、土庄町、小豆島町、三木町、直島町、宇多津町、綾川町、琴平町、まんのう町、八幡浜市、新居浜市、西条市、伊予市、西予市、愛媛松前町、伊方町、高知市、安芸市、南国市、土佐市、高知香南市、香美市、奈半利町、田野町、芸西村、日高村、黒潮町、柳川市、中間市、水巻町、遠賀町、神埼市、上峰町、みやき町、白石町、姫島村。