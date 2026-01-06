ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 鳥取県、島根県で最大震度5強の強い地震 鳥取県、島根県で最大震度5強の強い地震 鳥取県、島根県で最大震度5強の強い地震 2026年1月6日 10時20分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 6日午前10時17分ごろ、鳥取県、島根県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE今後の情報に注意してください。最大震度5強を観測したのは、鳥取県西部、島根県東部です。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 南海トラフで『ひずむ日本列島』活断層が集中する地域に大地震の足音迫る 4年前、能登半島の謎の地殻変動をGPS予測が察知していた 死者数は最大で約29万8000人 南海トラフ巨大地震で新想定 最悪ケースで生活どうなる？【Nスタ解説】 「北海道・三陸沖後発地震注意情報」とは？ 考えられる影響は？ 今できる準備は？【青森県で最大震度6強の地震】 関連情報（BiZ PAGE＋） 射出成形機, ネジ, 仏壇, 老後, 鎌倉, フローリング, 墓, 葬祭, 静岡, 工場