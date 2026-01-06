6日午前10時17分ごろ、鳥取県、島根県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

今後の情報に注意してください。

最大震度5強を観測したのは、鳥取県西部、島根県東部です。