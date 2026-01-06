億劫なアレの掃除が快適に！細かい所まで届きやすい100均お掃除グッズ
商品情報
商品名：洗濯機 お掃除スリムブラシ 2P
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：全長23.5cm
販売ショップ：セリア
JANコード：4936181529893
腰が重い洗濯機のお掃除が楽になる！セリアで見つけたお掃除グッズ
洗濯機のお掃除って、つい後回しにしてしまいますよね。細かい部分が多いので、歯ブラシだけではなかなかきれいにならず、手間がかかります…。
そんな悩みを解消してくれるアイテムをセリアで発見！『洗濯機 お掃除スリムブラシ 2P』をご紹介します。
2個セットで価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、清掃グッズ売り場に置かれていました。
柄の長いブラシで、手が届きにくい部分までしっかりお掃除できます。
ブラシの毛は程よく密度が高く適度にコシがあり、こびりついたホコリや汚れを払い落としやすいです。
また、先端が曲がっているので、細かい部分もお掃除しやすいです。
柄が長いから手が届きにくい部分までしっかりお掃除できる！
やはり柄が長いのが功を奏して、奥まった場所にもすんなり入ってくれます。
こういった隙間の部分は汚れやすい割に、なかなか手が届きにくいので、ブラシでしっかりこすれるのは嬉しいです！
ブラシにコシがあるので、ホコリを掻き出しやすいのもポイント。
先端が少し曲がっているのがとても良く、底に溜まったホコリや、小さな穴に詰まった汚れもごっそり取ることができました！
フックつきなので、洗濯機の近くに吊り下げておけるのが便利です。
手の届く場所に置いておけば、気づいた時にこまめにお掃除ができます。
今回はセリアの『洗濯機 お掃除スリムブラシ 2P』をご紹介しました。
洗濯機掃除のハードルが下がるので、汚れが酷くなる前にきれいにする習慣がつくのはいいなと思いました！洗濯機のお掃除がやりにくい、なかなか習慣づけられないという方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。