100均なら粉末タイプ売ってるよ！「今の時季に最強」「ストックしても場所とらないって天才」

おせちに飽きて、刺激的な味が欲しくなる今の時期。ダイソーの「粉末牛だしにんにく鍋つゆの素」なら、108円（税込）で中毒性たっぷりの「ジャンクな旨さ」が楽しめます。粉末なので液体つゆのように重くなく、収納場所も取らないのが天才的。1人前からサッと作れる、今の季節に最強のストックグルメをレポートします。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：粉末牛だしにんにく鍋つゆの素

価格：￥108（税込）

内容量：27g

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4971288021024

買い物も保管もストレスフリー！ダイソーの「粉末牛だしにんにく鍋つゆの素」

ダイソーの食品コーナーで見つけた「粉末牛だしにんにく鍋つゆの素」は、広島の味日本株式会社が製造している、使い勝手抜群のアイテムです。

お値段は108円（税込）で、1袋で約3人前（内容量27g）作ることができます。

この商品の最大の魅力は、なんといっても粉末タイプであること。液体タイプは重くて買い物が大変ですが、これなら他の荷物と一緒にヒョイと持ち帰れます。

さらに、場所を取らないスリムなパッケージなので、キッチンの隙間にストックしておけるのも嬉しいポイントです。

にんにく×肉の旨みが爆発！お箸が止まらない中毒性抜群のスープ

調理方法はとてもシンプル。鍋に小さじ山盛り2杯の粉末と180mlの水を入れて沸騰させ、中火にしてから好みの具材を煮込むだけです。 今回は、冷凍ストックしていた野菜、豆腐、豚肉を合わせてみました。

つゆは澄んだ塩ベースですが、ビーフとポークの両方のエキスが入っているため、お肉との相性が抜群！

ひと口飲むと、ガツンと効いたにんにくの風味と旨みが相まって、まるでスナック菓子やカップラーメンのような、中毒性のある「ジャンクな旨さ」が広がります。

おせち料理の優しい味に慣れた舌には、このパンチの強さがたまりません。

旨みが強いので〆も絶品。パッケージにはうどんがおすすめと記載がありましたが、ラーメンや雑炊にもぴったりです。

1人前からOK！鍋以外のアレンジも楽しめる万能調味料

粉末タイプの良さは、使いたい分量だけを調整できるところ。1人前（粉末9g＋水180ml）から手軽に作れるので、冷凍野菜ストックなどを活用すれば、いつでもパパッと野菜たっぷりのひとり鍋が完成します。

また、鍋つゆとしてだけでなく、万能な「牛だしにんにく調味料」としても優秀です。

チャーハンの味付けや、普段のスープのベースとして使えば、一気に深みのある味わいに仕上がります。

場所を取らず、安くて、とにかく美味い。ダイソーで見かけたら、ぜひストックしておくことをおすすめします。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。