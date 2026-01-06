100均なら粉末タイプ売ってるよ！「今の時季に最強」「ストックしても場所とらないって天才」
商品情報
商品名：粉末牛だしにんにく鍋つゆの素
価格：￥108（税込）
内容量：27g
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4971288021024
買い物も保管もストレスフリー！ダイソーの「粉末牛だしにんにく鍋つゆの素」
ダイソーの食品コーナーで見つけた「粉末牛だしにんにく鍋つゆの素」は、広島の味日本株式会社が製造している、使い勝手抜群のアイテムです。
お値段は108円（税込）で、1袋で約3人前（内容量27g）作ることができます。
この商品の最大の魅力は、なんといっても粉末タイプであること。液体タイプは重くて買い物が大変ですが、これなら他の荷物と一緒にヒョイと持ち帰れます。
さらに、場所を取らないスリムなパッケージなので、キッチンの隙間にストックしておけるのも嬉しいポイントです。
にんにく×肉の旨みが爆発！お箸が止まらない中毒性抜群のスープ
調理方法はとてもシンプル。鍋に小さじ山盛り2杯の粉末と180mlの水を入れて沸騰させ、中火にしてから好みの具材を煮込むだけです。 今回は、冷凍ストックしていた野菜、豆腐、豚肉を合わせてみました。
つゆは澄んだ塩ベースですが、ビーフとポークの両方のエキスが入っているため、お肉との相性が抜群！
ひと口飲むと、ガツンと効いたにんにくの風味と旨みが相まって、まるでスナック菓子やカップラーメンのような、中毒性のある「ジャンクな旨さ」が広がります。
おせち料理の優しい味に慣れた舌には、このパンチの強さがたまりません。
旨みが強いので〆も絶品。パッケージにはうどんがおすすめと記載がありましたが、ラーメンや雑炊にもぴったりです。
1人前からOK！鍋以外のアレンジも楽しめる万能調味料
粉末タイプの良さは、使いたい分量だけを調整できるところ。1人前（粉末9g＋水180ml）から手軽に作れるので、冷凍野菜ストックなどを活用すれば、いつでもパパッと野菜たっぷりのひとり鍋が完成します。
また、鍋つゆとしてだけでなく、万能な「牛だしにんにく調味料」としても優秀です。
チャーハンの味付けや、普段のスープのベースとして使えば、一気に深みのある味わいに仕上がります。
場所を取らず、安くて、とにかく美味い。ダイソーで見かけたら、ぜひストックしておくことをおすすめします。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。