あなたもやってる可能性大！イエベさんがやらない方がいいメイクの落とし穴
，佞鵑錣蠎眉風メイク
パウダーやペンシルだけで仕上げるふんわり抜け感のある眉メイクも素敵ですが、イエベさんが自眉の黒さをそのまま残していると垢抜けない印象に。
イエベさんは眉マスカラを使って自眉の黒さを消すと一気に垢抜けた印象に仕上がります！
ブラウンやオレンジが得意なイエベさんは赤茶系の眉マスカラを使うのがオススメです。
イエベさんにオススメの眉マスカラはこちらです。
dejavu シアーカラーブロウ シアーブロンズ
▲痢璽繊璽メイク
イエベさんは黄みや血色感のある肌が特徴。
肌に赤みがあるからといってチークを塗らないと、顔全体がのっぺりして見えたり目元や口元のメイクだけ浮いて見えてしまうことも…。
イエベさんは血色感を足すと華やかな印象になるのでチークを使った方が一気に垢抜けます！
顔の赤みが気になる場合はグリーンのコントロールベースで赤みのムラを整えてから淡い発色のチークを使うのが◎
イエベ春の方にオススメのチークはこちらです。
JUNGSAEMMOOL アーティストクッションブラッシュ コーラルヘイロー
イエベ秋の方にオススメのチークはこちらです。
BRAYE リップスリーク 07 BOLDNESS
４岼磴辰織▲ぅ轡礇疋Δ離薀畫び
イエローやゴールドラメが得意なイエベさんですが、ラメを塗っていて「なんだか似合わない…」と感じたことはありませんか？
イエベ春の方とイエベ秋の方では、似合うラメの質感が異なるので選び方が重要です！
イエベ春の方に似合うラメ
イエベ春の方は明度や彩度が高いカラーやツヤ感が得意です。
ベースに透け感のあるものや明るく輝く多色ラメがお似合いになります！
反対にベースに透け感がなく、ギラギラした輝きのものや大粒のラメが似合いにくい傾向です。
イエベ秋の方に似合うラメ
イエベ秋の方は中〜低彩度、中〜低明度のカラーとマット・セミマットな質感が得意なタイプです。
イエベ秋の方はベースに色味のあるラメや大粒ラメ、メタリックな質感のものを選ぶと肌に馴染んでお似合いになります。
ベースに透け感のあるラメや多色ラメを使うと浮いて見えてしまうので、質感に注意してラメを選んでみてください！
いかがだったでしょうか？今回はイエベさんがやらないほうがいいメイクのポイントを3つ紹介いたしました。
もしやってしまっていた方は明日のメイクからぜひ見直してみてください！