【写真クイズ】この食材の名前は？　小ぶりが美味しい

正解：シバエビ

かき揚げの定番食材です

シバエビとは、十脚目クルマエビ科に分類されるエビの一種です。日本の本州中部以南の沿岸部から、朝鮮半島、中国大陸の沿岸部にかけての、内湾や汽水域（淡水と海水が混ざり合う水域）の砂泥底に生息しています。

諸説ありますが、かつて東京の芝浦（現在の東京湾岸の一部）周辺の浅瀬で大量に漁獲されていたことにちなんでその名がつけられたといわれています。

実際、江戸時代から昭和初期頃にかけては芝浦の干潟や汽水域がシバエビの一大生息地であり、江戸前の味覚を代表する存在でした。

残念ながら現在では水質変化や埋め立てなどの影響で東京湾での漁獲はほとんどなくなってしまいました。現在、日本国内で水揚げされているものの多くは、佐賀県の有明海や愛知県の三河湾などでとれたものです。

体長は8〜12cmほどが中心で、大きいものでは15cm近くになります。体色は透明感のある淡黄褐色をしており、全身に細かい青黒い斑点が見られます。

味わいの特徴は、上品な甘みと、独特の香り。この香りこそが、シバエビがほかのエビと一線を画す大きな魅力となっています。

旬の時期は、産卵期が終わった10月頃から翌年の春にかけてとされています。

食べ方としては、熱を加えることでより旨味と香りが引き立つため、加熱調理がおすすめです。

もっともポピュラーなのは、サクサクとした食感とエビの香ばしさが楽しめる天ぷらや、かき揚げです。小ぶりのものは殻ごと丸ごと、少し大きめのものは殻をむいて一本ずつ天ぷらにすることもあります。殻が柔らかいので、丸ごと素揚げや唐揚げにしても美味です。

冬の初め頃はまだサイズが小さめですが、味が凝縮されていて美味しいといわれ、春に近づくにつれてサイズが大きくなってきます。濃厚な味わいを楽しみたいなら冬場、大ぶりなものが欲しいなら春先が狙い目といえるでしょう。

美味しいシバエビの見分け方

活きたものか、活き締めされて間もないものを手に入れるのが一番ですが、スーパーでは生きたまま売られていることは少ないので、その場合は色艶をよく確認しましょう。

新鮮なシバエビは、体表が透明感のある淡い色をしており、その上に散らばる青黒い斑点がはっきりとしています。

鮮度が落ちてくると全体的に色が濁り、白っぽく不透明になってきます。また、頭部や尾の部分が空気に触れて黒く変色しやすくなります。この「黒変」が始まっているものは、味が落ちているサインなので、避けるのが無難です。

ピンとしたハリがあるかも要チェックです。だらんと曲がっていたり、触ってみてブヨブヨしているものは鮮度が落ちています。

頭と胴体の接続部分がしっかりとしていて、バラバラになっていないかも要チェックです。

シバエビの注目栄養素

特筆すべきは高タンパク質である点です。シバエビの身はほとんどが良質なタンパク質で構成されており、これは体を作る材料として非常に重要です。

脂質が少なく、カロリーも控えめであるため、健康的な体づくりや、体重管理をしている人にとって、優秀なタンパク源といえます。

次に、タウリンの含有量の豊富さも見逃せません。タウリンはアミノ酸の一種で、体内でさまざまな働きをすることが知られています。とくに、肝臓の機能をサポートしたり、血圧を正常に保つ手助けをしたりする役割が注目されています。

さらに、シバエビの殻や尾の部分に多く含まれている、赤い色素成分であるアスタキサンチンも注目したい成分です。

この成分は非常に強い抗酸化作用をもつことで知られており、体のサビつきを防ぎ、細胞の健康維持をサポートします。殻ごと唐揚げにして食べるなど、調理法を工夫することで、このアスタキサンチンをより多く摂取することができます。

