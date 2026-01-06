『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、高学歴じゃなくても一瞬で内定をとる人の思考法について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

高学歴じゃなくても内定を取る人の思考法

就活がフェアじゃない最大の理由は、採点者が「人」だということです。受験みたいに点数で決まるわけじゃない。面接官が目の前であなたを見て、採用するかどうかを決める。だから完全な公平なんて成立しません。

ただ、ここで勝つ人がいます。それが「面接官の立場で考えられる人」です。相手が何を怖がっていて、何を欲しがっているかを想像できる人。

面接官が一番怖いのは、落とすことではありません。採用してすぐ辞められること。現場から「なんでこの人通したの」と言われること。教育コストが無駄になること。こういう“採用の失敗”を避けたいんですよね。

だから面接で大事なのは、盛った実績よりも「この人はちゃんと働けそうだな」「この会社で続きそうだな」と思わせること。就活はフェアじゃない。でも相手の立場に立てる人ほど、勝ちやすいゲームです。

「過去の実績」だけで評価されない

就活が不公平に見えるのは、過去の実績がそのまま評価に直結しないからでもあります。大会で優勝した、起業した、留学した。確かにすごい。でも、それが「入社後に活躍する」ことと直結するかは別問題です。

逆に言えば、実績がない人にもチャンスがある。ここが就活の面白いところです。

面接官が見ているのは、過去の派手さというより再現性です。仕事で求められるのは、賞状よりも地味な積み上げだったりします。

・約束を守る

・報連相をする

・分からないことを分からないと言える

・他人と摩擦なく進める

実績がない人ほど、こういう姿勢や考え方がそのまま武器になります。だから「何もないから無理」は、就活においては案外当てはまりません。

続きはこちら（ダイヤモンド・オンラインへの会員登録が必要な場合があります）