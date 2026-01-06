前田と旗手（右）が所属するセルティックの監督がコロコロ変わっている。(C)Getty Images

　前田大然、旗手怜央、山田新を擁するセルティックが現地１月５日、ウィルフリード・ナンシー監督の解任を発表した。

　スコットランドリーグ４連覇中の強豪は、ブレンダン・ロジャーズ監督が電撃辞任後、マーティン・オニール暫定監督を挟んで、ナンシー監督を迎えたものの、８戦６敗と大失速。直近の宿敵レンジャーズ戦（１−３）での敗戦が決定打となった。
 
　わずか１か月で去ることとなったフランス人指揮官の後任は、またしてもオニールが担当。前回暫定で指揮を執った際に、確かな手腕で８戦７勝を達成した73歳のレジェンドは、気合十分だ。『Celtic TV』のインタビューで意気込みをこう示した。

「このフットボールクラブに戻れて、もちろん非常に嬉しいし、光栄に思っている。しかし、ウィルフリードがクラブを離れるという状況だけに、少し奇妙な感じがする。

　私たちはリーグ優勝を目指していく。決して容易ではない。シーズンは折り返し地点を過ぎ、大きな戦いが待ち受けている。その挑戦に立ち向かわなければならない」

　現在セルティックは、首位ハーツと勝点６差の２位に甘んじている。再びのオニール体制で逆転し、５連覇を果たせるか。日本人トリオの活躍にも期待したい。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

