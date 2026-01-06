新感覚妖怪バラエティー「妖怪とあそぶseason2」が、1月13日(火)より、CSエンタメ〜テレでスタートする。※地上波(メ〜テレ 放送エリア：東海3県)は2月19日(木)より放送開始予定

怪異とあそぶマガジン「BeːinG」編集で怪談師のはおまりこ、妖怪文化研究家の河野隼也がMCの妖怪バラエティーが帰って来た！season2より、妖怪好き芸人、たける(東京ホテイソン)が加わりパワーアップ！3人がゲストとともに妖怪を語りつくす。

今回は収録を終えたばかりのMC3人にインタビューを実施。番組の魅力を語ってもらった。

――「#1」の収録を終えての感想を教えてください

たける「めちゃくちゃ楽しかったです。#1は河野さんが監修した『妖怪常識クイズ』企画だったのですが、出題後の河野さんの解説が面白くて、勉強にもなりました」

河野「問題と答えを作って皆さんに答えていただいたんですが、珍解答はありつつも、『こっちの解釈もできるな』、『これもある意味正解だな』という答えもあって、すごく楽しかったです。逆に皆さんに妖怪の新しい見方を教えていただいて、すごく有意義な回でした」

はお「まったく知らないゼロベースで考えた答えが、意外とその妖怪の性質にあっていた、ということがありました。クイズに参加していると、"昔の人間たちもこうやって妖怪のことを想像していたんだろうな"と思えて、すごく面白かったですね」

――今回、たけるさんが番組に加わったことで、新たな魅力も生まれたのではないでしょうか

はお「お笑い芸人さんでいらっしゃるから、場が楽しくて！時間があっという間に過ぎていく感覚がありましたね」

河野「火力が増しましたよね」

たける「そう思っていただけて嬉しいです。楽しくやらせていただきました！」

――たけるさんが妖怪好きになったきっかけを教えてください

たける「やはり、水木しげる先生ですね。岡山出身なので、鳥取にある水木しげるロードに遊びに行っていましたし、『ゲゲゲの鬼太郎』も見ていました。でも、一番衝撃を受けたのは、アニメで『墓場鬼太郎』を見たとき。"目玉おやじって鬼太郎の目じゃないんだ！"と新たに知ることもあったし、なにより鬼太郎のイメージが変わりました。それ以降、妖怪のことを調べるようになりましたね」

――はおさんと河野さんは番組立ち上げからの参加です。こうしてseason2がスタートしたり、2025年は東映太秦映画村とのコラボがあったりと、かなり盛り上がっている印象です。反響や手ごたえは感じていらっしゃるのでしょうか？

はお「season1で、コスプレイヤーの方をお呼びした回があるのですが、出演していた鳴釜(なりかま)ちゃんにドハマりして、『妖怪とあそぶを100回見てます』と言ってくれるお子さんがいたんです。こんな子がいるんだったら、続けていかなければいけないな、と思いましたし、私たちも子どもの頃は、水木しげる先生を見て育ってきたじゃないですか。そんな妖怪に触れるきっかけとなる番組になれているのかな、と思うと嬉しいですね」

河野「東映太秦映画村には約2ヶ月間定期的に通っていたのですが、そのときに『妖怪とあそぶ見てます！』と声をかけてくださる方が多くて、"いろいろな方が見てくれているんだな"と実感しました。今までになかった経験でしたね」

――お三方の推し妖怪を教えてください

たける「海で漁をする妖怪・足長手長(あしながてなが)です。僕、岡山の伝統芸能・備中神楽をやっているのですが、その演目のなかに出てくるお姫様・奇稲田姫(くしいなだひめ)の両親が足名槌、手名槌(あしなづち、てなづち)という名前なんです。どちらが起源かまでは分かりませんが、自分のルーツと通じるものがあって、最初から好きな妖怪ですね」

河野「僕は京都で20年ほど妖怪をテーマにしたイベントをしているんですけど、その活動のきっかけになったのが百鬼夜行なんです。徳島には、一つ目の鬼・夜行さん(やぎょうさん)という妖怪がいて、夜な夜な首のない馬に乗って現れます。それに出くわした人は馬に蹴られて死ぬ...と伝えられており、言わば、夜行さんが徳島で一人百鬼夜行をしていると。そんなことから気になって、最近はよく夜行さんのことを調べていますね」

はお「私、大学の卒業論文で酒呑童子(しゅてんどうじ)を扱ったのですが、やはり特別ですし、思い入れが深いです。話としてもヒーローもので面白く、いろいろと深堀りしがいがあるなと思います」

――今後も番組は続いていきますが、やってみたい企画はありますか？

たける「今回のクイズ対決の回答者が、ゲストの鹿目凛さん、羽瀬絵里奈さん、僕だったんですけど、ゲストと僕、はおさん河野さんチームでお互い問題を出し合うクイズ対決がしたいです！」

河野「いいですね。あと、妖怪は土地のお話でもあるので、ゆかりのあるところへロケに行けたらいいなと思います」

はお「47都道府県めぐるとかやってみたいですね。妖怪文化のある台湾へ海外ロケに行くのも楽しそうでいいなと思います」

――妖怪好きから深くは知らないけど興味がある方まで、たくさんの方が番組を楽しみにされています。最後にメッセージをお願いします。

たける「妖怪のお話が深い回もあれば、知識がなくても楽しめる回もあります。妖怪好きな方はもちろん、ライト層の方も含め、どんどん輪を広げていければ最高です。まずはチャンネルを合わせていただけたら嬉しいです」

河野「妖怪のことが薄っすら好きな方ってたくさんいると思うんです。そうした視聴者さんが入りやすい入門編になれればいいなと思っています」

はお「妖怪って本当に奥深くて、『こんな伝承が残っていたんだ』と思ったら、それを否定するようなものが出てくることもあります。番組を通して、妖怪の知識を深める機会になればいいなと思いますね」

取材・文＝浜瀬将樹

放送情報

「妖怪とあそぶseason2」

放送日時：2026年1月13日(火)0:30〜スタート

チャンネル：CSエンタメ〜テレ

出演：たける(東京ホテイソン)、はおまりこ、河野隼也

※地上波(メ〜テレ 放送エリア：東海3県)は2月19日(木)より放送開始予定

©2026「妖怪とあそぶseason2」製作委員会

