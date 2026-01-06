¡ÈÂÎ½Å320kg¡É¡¢Ä¶µð´Á¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎBig Joe¤¬¼ê½ÑÃæ¤Ëµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤ê5Ç¯¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎºÇ¸å¤Î¸òÎ®¤âÏÃÂê¤Ë
ÂÎ½Å320kg¤ÈµðÂÎ¤ÇÍÌ¾¤À¤Ã¤¿´Ú¹ñ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼Big Joe¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤Æ¡¢5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öµð¿Í¾É¡×¤Î½÷À¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¢59ºÐ¤Ç»àµî
Big Joe¤µ¤ó¤Ï2021Ç¯1·î6Æü¡¢¶â±º¡Ê¥¥ó¥Ý¡Ë»Ô¤ÎÉÂ±¡¤ÇÂÎÆâ±ê¾É½üµî¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢ Â¡´ï¤«¤é¤Î½Ð·ì²áÂ¿¤Ç¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¡£
ë¾Êó¸å¡¢¡È´Ú¹ñÈÇ¥Ë¥³À¸¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«TV¡×¤Ç¤ÎºÇ¸å¤ÎÇÛ¿®¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¸Î¿Í¤ÏË´¤¯¤Ê¤ë¿ô½µ´ÖÁ°¤Î2020Ç¯12·î16Æü¡¢Ìó1»þ´Ö¤ÎÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£¡Öº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£À±É÷Á¥¡Ê¥¢¥Õ¥ê¥«TVÆâ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²Ý¶â¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ë¤òÍß¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾ÇÛ¿®¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³§¤µ¤ó¤È¾¯¤·¤Ç¤âÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡ÖÌÀÆüÆþ±¡¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤¬¡¢É¬¤ºÆþ±¡¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÊÝ¾ã¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¿ôÆü°ÊÆâ¤Ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Æþ±¡¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£Æþ±¡¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤È¤¤¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦Ë¾¤ß¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÅÙ¡¹¤³¤ó¤Ê»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£ÌÀÆü¤Ë¤Ç¤â¤Þ¤¿ÇÛ¿®¤¹¤ë¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤ò°Â¿´¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶É³ð¤ï¤ÌÌóÂ«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Big Joe¤µ¤ó¤Ï2008Ç¯¤ËHIP HOP¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖHolla Dang¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£³èÆ°½é´ü¤«¤éµðÂÎ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ì»þ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢100kg°Ê¾å¸ºÎÌ¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ìÌöÏÃÂê¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢2019Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤êÂÎÄ´¤¬°²½¡£¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡ÖºÇ¶á¤Ï¾¯¤·ÂÎÄ´¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ç1¥«·î¤Û¤É²£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿´Â¡ÈîÂç¾É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÂç¾æÉ×¤À¡£ºÇ¶á¤Ï¥Ý¡¼¥ë¥À¥ó¥¹¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿±¿Æ°Ãæ¤À¡×¤È¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£