岡本和真内野手（２９）が新天地に上陸だ。

巨人からポスティングシステムを利用してブルージェイズと合意したことが正式発表された岡本。球団は５日（日本時間６日）、公式インスタグラムを更新。「Ｋａｚｕｍａ’ｓ Ｎｅｗ Ｈｏｍｅ（和真の新しい本拠）」と記し、同球団の本拠であるカナダ・トロントのロジャーズセンター内を見てまわる岡本の満面に笑みを浮かべたもの、凛々しい表情をした姿のショットを大量に公開した。

この投稿には「彼ならやってくれる」「この男が来たことにワクワクする」「頑張れ岡本」「岡本のユニホーム姿はステキだろうな」「ホーム・スイート・ホーム」「いらっしゃいませ」「今年のブルージェイズはワイルドになるぞ！」「イケメンだな」「メジャーで活躍する姿を想像したら、なんか泣けて来ました」などの声が続々と寄せられている。

岡本はブルージェイズと４年総額６０００万ドル（約９４億円）で契約に合意。入団会見は現地６日午後１時（同７日午前３時）に行われる。またこの日、岡本の背番号が「７」であることも発表された。