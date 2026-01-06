【新条アカネ（Dreamy Divas Ver.）】 発売日：2025年12月頃 価格：21,780円 セール価格：19,444円

楽天ブックスにて、Solarainから発売中のフィギュア「新条アカネ（Dreamy Divas Ver.）」が特別価格で販売されている。セール価格は10%オフの19,444円。

本商品は、劇場版「グリッドマン ユニバース」よりキャラクターデザインを担当する坂本 勝氏による新規描き下ろしイラストをモチーフに新条アカネを再現したフィギュア。いつもの制服姿とは一味違う魅力が詰っている。

本編に登場するヘッドホンも忠実に再現されているほか、オリジナル衣装には目を引く多彩なディテールが加えられている。また、フライトジャケットにはアレクシス・ケリヴの炎をイメージしたデザインを施し、その下には大胆なトップスを組み合わせ、元気でアクティブな雰囲気を演出。ストリートファッション的な魅力を存分に楽しめる。

片足をあげて自信満々の顔でウインクするポーズで躍動感をたっぷり表現し、ショートパンツに絶妙な透け感の黒ストッキングをアクセントに、清純さとセクシーさが見事に両立している。なお、本フィギュアには「『新条アカネ（Dreamy Divas Ver.）』コレクションカード」が付属する。

「新条アカネ（Dreamy Divas Ver.）」コレクションカード

(C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会