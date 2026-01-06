お笑いタレントの千原ジュニアが５日に自身のＳＮＳを更新。ファンからもらったある“手紙”を披露した。

千原はインスタグラムで「海外で寛いでたらそこの清掃員の方からこの手紙を事付けて頂きました。」と明かした。手紙には「いつもＴＶで拝見しています。ＴＶの向こう側で爆笑して癒されています。私達家族が声をかけると周りの人達が騒ぐといけないので手紙にしました。応援しています。これからも頑張ってください。」と、周囲に配慮して直接声はかけずに千原を応援する、心遣いあふれる内容がつづられている。千原は「元日から素敵なメッセージと粋なお心遣いありがとうございます‼︎どなたか分かりませんがめちゃくちゃ嬉しい 今年も頑張れそうです」と感謝の言葉をつづり、「頂いた手紙勝手に載っけてすみません！皆さん２０２６年もよろしくお願いします」と挨拶をして投稿を締めた。

この投稿にファンからは「うあ〜文面から人柄の良さが伝わります」「新年そうそうハートフルやね！めちゃええやん！笑いでお返しせなね！」「素敵な心遣い」「配慮と気遣いの出来る方、素敵ですね」「ファンの鑑ですね」「私もこのような人になりたいです」「私です！ってコメは控えめな方だろうからないかな…」「できた人だ」などの声が寄せられている。