ARゲーミンググラス「ROG XREAL R1」

ASUSは、6日に米ラスベガスで開幕したCES 2026において、ゲーミングブランドROGの新製品として、240HzマイクロOLED FHD(1920×1080)搭載ARゲーミンググラス「ROG XREAL R1」や、ROGとHIFIMANが共同開発したeスポーツ向けヘッドセット「ROG Kithara」などを発表した。

ARゲーミンググラス「ROG XREAL R1」

XREALと提携して開発したもの。240Hz表示が可能な、フルHDのマイクロOLEDを搭載したゲーミンググラス。ROG Control Dockを介したHDMIおよびDisplayPort接続により、PCおよびコンソールゲーム機と接続できる。

ポータブルな「ROG Ally」に最適化された設計となっており、USB-Cケーブル1本で接続でき、セットアップ不要で大画面体験を提供する。

57度の広い視野角を実現。4m先に171インチ相当の仮想スクリーンを投影。集中視認エリアの95%をカバーできるという。表示はアンカーモードとフォローモードを選択可能。装着者の頭の動きを3軸で検出でき、Boseによるプレミアムサウンドオーディオも搭載。レンズが自動的または手動で色を調整し、様々な照明条件に対応できる。

ROG Kithara

ROG Kithara

ROG Kitharaは、ROGとHIFIMANが共同開発したゲーマーのためのヘッドセット。開放型で、ROGカスタマイズのHIFIMAN製100mm平面磁界ドライバーを搭載。「鮮明かつ臨場感あふれるリアルなサウンドを実現する」という。

フルバンドMEMSブームマイクを標準装備し、ゲーム中にクリアな声でコミュニケーションが可能。交換可能なプラグ付きバランスヘッドフォンケーブルとUSB-Cアダプターを同梱。幅広いデバイスで使用できる。