『ドラクエ7』リメイクの体験版、7日0時配信開始！「旅のはじまり先行プレイ版」 OP映像解禁
ゲーム『ドラゴンクエスト7』のリメイク『ドラゴンクエストVII Reimagined』（2月5日発売）の体験版が、7日午前0時より配信されることが発表された。あわせてOP映像が公開された。
【動画】懐かしい！公開された『ドラクエ7』リメイクのOP映像
無料で遊べて引き継げる「旅のはじまり先行プレイ版」となり、Steam版の「旅のはじまり先行プレイ版」は8日午前2時に配信予定となっている。
ゲーム全体を再構築（Reimagined）している同作では、主人公たちが新しく訪れる地でキーファと再会し、共闘するエピソードが追加。彼らはどのようにして再会するのか。そして、その先に待ち受けるものとは、続報は追って発表される。
『ドラクエ7』は、2000年8月26日にプレイステーションで発売され、その斬新な世界観や圧倒的なボリュームのストーリーが話題となった『ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち』が原作。ニンテンドー3DSでも、その後発売された人気タイトルになっている。
物語のはじまりは、世界にたったひとつしかない島「エスタード島」から。この島で暮らす主人公とその友達・キーファの日課となっていた島での探検がきっかけとなり、冒険の舞台は誰も見たことがない“新たな世界”へと一気に広がっていく。
たどり着いた異世界では、エスタード島にはいなかった存在、モンスターの姿が。さらに、冒険で行きつく先ではさまざまな人物やダンジョン、そして強敵たちが主人公たちを待ち受けている。
リメイク版『ドラゴンクエストVII Reimagined』は、グラフィックだけではなく、シナリオ、バトル、寄り道要素、システム面、すべて一から再構築。バトルの要となるのが職業システムも、各職業に固有の「職業とくせい」があり、バトル中にバーストチャージという状態になると、「職業とくせい」を発動させることができる。
冒険をすすめると職業の「かけもち」が解放され、同時にふたつの職業につけるように。呪文や特技、職業とくせいもふたつ分に増えるので、パーティの戦力も大幅にアップしていく。
ゲームの対応機種はNintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation5／Xbox Series X|S／Steam／Microsoft Store on Windowsとなっている。
