¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¡¢Ìó30Ç¯¤Ö¤ê¤Î´ÆÆÄ¶È¤ò²óÁÛ¡Ö½ã¿è¤Ë¡È³Ú¤·¤à¡É¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ëµö¤·¤¿¡×¡¡¡Ø¥â¥Ç¥£¥ê¥¢¡¼¥Ë¡ª¡Ù1·î16Æü¸ø³«
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î·Ý½Ñ²È¥¢¥á¥Ç¥ª¡¦¥â¥Ç¥£¥ê¥¢¡¼¥Ë¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤¿·ãÆ°¤Î3Æü´Ö¤òÉÁ¤¯±Ç²è¡Ø¥â¥Ç¥£¥ê¥¢¡¼¥Ë¡ª¡Ù¤¬¡¢1·î16Æü¤è¤êTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¥·¥ã¥ó¥Æ¤Û¤«Á´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤¬¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡Ù¡Ê1997Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿´ÆÆÄÉüµ¢ºî¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢8Ç¯È¾¤Ö¤ê¤ÎÍèÆü¤È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤Ç¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¥Ç¥Ã¥×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¥â¥Ç¥£¥ê¥¢¡¼¥Ë¡ª¡ÙÍ½¹ðÊÔ
¡¡Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï1916Ç¯¡¢Àï²Ð¤ËÍÉ¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¡£ºÍÇ½¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÈãÉ¾²È¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤º¡¢ºîÉÊ¤âÇä¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼ò¤Èº®Íð¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¥â¥Ç¥£¥ê¥¢¡¼¥Ë¤Ï¡¢³¹¤òµî¤ë·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ãç´Ö¤ä¥ß¥å¡¼¥º¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬Èà¤ò°ú¤»ß¤á¡¢¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤ë¤¬¤¹¡È¶¸µ¤¤È¾ðÇ®¤Î3Æü´Ö¡É¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
¡¡²è²È¡¦Ä¦¹ï²È¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê¤Ç³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÉÔÀÝÀ¸¤ÊÀ¸³è¤Ë¤è¤ëÉÏº¤¡¢ÇÙ·ë³Ë¡¢ÌôÊª°ÍÂ¸¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢35ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¥â¥Ç¥£¥ê¥¢¡¼¥Ë¡£¤½¤ÎÃ»¤¤À¸³¶¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢±¿Ì¿¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤¤¿3Æü´Ö¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢·Ý½Ñ¤ÈÇËÌÇ¡¢°¦¤ÈºÆÀ¸¤¬¸òºø¤¹¤ëº²¤Î¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÌÓ¿§¤¬°ã¤¦ºîÉÊ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥â¥Ç¥£¥ê¥¢¡¼¥Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åö»þ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤ò¤·¤Ã¤«¤êÉÁ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤´¶¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Ê¤¬¤é»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«ÅÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Î·öÁû¤Î3Æü´Ö¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡Âêºà¤Ç¤¢¤ë¥â¥Ç¥£¥ê¥¢¡¼¥Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÏÀÎ¤«¤éÈà¤Ë¶¯¤¯¤Ò¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Èà¤Î·ã¤·¤µ¡¢µ²¤¨¡¢¾ðÇ®¡¢¤½¤·¤Æ·Ý½Ñ²È¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀÚ¼Â¤ÊÍßµá¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¾²Á¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÃÊ³¬¤ò°ì¤Ä¤º¤ÄÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¤Ï¡¢»ä¤Ë¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤ë¡×¤È¶¦´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»þÂå¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÃÀ¤¹¤®¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤¿Èà¤Î»ÑÀª¤ò¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡Ù°ÊÍè¤È¤Ê¤ë´ÆÆÄ¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥Ã¥×¤ÏÅö»þ¤È¤Î°ã¤¤¤òÎ¨Ä¾¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡Öº£²ó¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡Ù¤ò´ÆÆÄ¤·¤¿»þ¤È¤ÏÈæ¤Ù¤â¤Î¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢Á°¸þ¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î»ä¤Ï¡¢±Ç²èÀ©ºî¤Î¡È¿ô³Ø¡ÉÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ë¼ü¤ï¤ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò´°àú¤Ë°ìÃ×¡¦Ï¢Æ°¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¹½Â¤¤ËÇû¤é¤ì¤¿·ê¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â»ä¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ã¿è¤Ë¡È³Ú¤·¤à¡É¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Ëµö¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£±Ç²èºî¤ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÄã¸ÂÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²¿¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬½Ð±é¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖµÓËÜ¡¦¼ç±é¡¦´ÆÆÄ¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃ´¤Ã¤¿¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥Ö¡Ù¤è¤ê¤â¡¢º£²ó¤Ï¤º¤Ã¤È¼«Í³¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤Î°ìËÜ¤ÎÅÅÏÃ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ëÆü¡¢¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Á¡¼¥Î¤¬ËÍ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡¢²¿¤ò»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ø¥¸¥ç¥Ë¡¼¡ª´ÆÆÄ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡¢¥â¥Ç¥£¥ê¥¢¡¼¥Ë¤Î¡ª¡Ù¤Ã¤ÆÆÍÁ³¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¡£¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¥¢¥ë¤Ï¤â¤È¤â¤È¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡Åö½é¤ÏÈ¾¿®È¾µ¿¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸¶°Æ¤ÈÂêºà¤Ë¶¯¤¯¤Ò¤«¤ì¡¢¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´ÆÆÄ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤À¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡×¤È·èÃÇ¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±é½ÐÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÌò¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¡¢¼«Í³¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¥Ç¥Ã¥×¡£¡ÖÈà¤é¤¬¤¤¤í¤¤¤í»î¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁªÂò»è¤òËÍ¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤òÊÔ½¸¼¼¤Ç±Ç²è¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÁÏºî¥×¥í¥»¥¹¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥â¥Ç¥£¥ê¥¢¡¼¥Ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ï¥ó¥°¥ê¡¼Àº¿À¤¬²¢À¹¤Ç¡¢¾ðÇ®¤òÀ¹¤Ã¤Æ¤ä¤ëµ¤¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÇä¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¢¤¤é¤á¤Ê¤¤¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¾ï¤Ë´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²è²È¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÀ¸¤òÁ´¤¦¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï³¨¤¬Çä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï2²¯¡¢3²¯¤ÎÃÍ¤¬¤Ä¤¯²è²È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î3Æü´Ö¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Èà¤Ï¤³¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¼«Ê¬¤â³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
