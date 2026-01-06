ÅìµþÅÔÄ£¤ÎÂ¸µ¤Ç800¿Í¤¬Îó¤ò¤Ê¤¹¡Ò¿æ¤½Ð¤·¡Ó¤Î¸÷·Ê¡½¡½ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¿·½É¤ÎÎ¢Â¦¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡ÖÎáÏÂ¤ÎÉÏº¤¡×¡Ú¥ë¥Ý¡Û
ÅìµþÅÔÄ£¤ÎÂ¸µ¤Ç¤Ï¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È800¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¡¹¤¬ÀÅ¤«¤ËÎó¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£Ï©¾åÀ¸³è¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç¯¶â¼õµë¼Ô¡¢À¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¡¢»Å»ö¤ò¼º¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³¹¤ò½ä¤ê¡¢¿æ¤½Ð¤·¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡ÖÎáÏÂ¤ÎÉÏº¤¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¤È¤Ï¡½¡½¡©¢¨ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢Ô¢Í§¸ø»Ê»á¤ÎÃø½ñ¡Ø¥ë¥Ý Ï©¾å¥á¥·¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¿·½ÉÅÔÄ£²¼¤ÇËè½µ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÅÔÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¿æ¤½Ð¤·
ÃÏ¾å48³¬·ú¤Æ¡¢¹â¤µ243¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÅìµþÅÔÄ£¤¬¤½¤Ó¤¨Î©¤Ä¿·½É¡£¤½¤Î¿¿²¼¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖÅÔÄ£²¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÔÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¿æ¤½Ð¤·¤¬Ëè½µÅÚÍËÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·½É¼þÊÕ¤ÎÏ©¾å¤ËÊë¤é¤¹¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÔÆâ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÀ¸³èÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èº¤µç¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¿ô¤ÏÍ¥¤Ë800¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£»ä¤¬¼èºà¤Î¤¿¤á¡¢Ï©¾åÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿2021Ç¯²Æ¤Ï500¿ÍÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯¡¹¡¢»²²Ã¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
2024Ç¯2·î¡¢»ä¤Î¼«Âð¤Î¤¢¤ëÅì¿·½É±Ø¤«¤éÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¤Ë¾è¤ê¡¢ÅÔÄ£Á°±Ø¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¼ÖÎ¾¤Ë¸«´·¤ì¤¿ÃË¤Î´é¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Æü¡¹¡¢ÅÔÆâ¤Î¿æ¤½Ð¤·¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ú¥ê¥«¥ó¡×¤À¡£
¤è¤¯¤·¤ã¤Ù¤ëÇ¯¶âÊÝ¸î¼õµë¼Ô¤ÎÃËÀ¤À¤¬¡¢¥Ú¥ê¥«¥ó¤Ï¡ÖË¿¿·¶½½¡¶µ¤Î´«Í¶Ìò¡×¤È¤¤¤¦´é¤â»ý¤Ä¡£¿æ¤½Ð¤·¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤ò´«Í¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î½¡¶µÃÄÂÎ¤«¤é¼êÅö¤ò¤â¤é¤¤¡¢¤»¤Ã¤»¤È¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢¿æ¤½Ð¤·³¦·¨¤Î¿Í¡¹¤«¤é¤Ï¸Õ»¶½¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤¿¤ì¡¢¡Ö¥Ú¥ê¥«¥ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
³«»Ï»þ¹ï¥®¥ê¥®¥ê¤ÎÅþÃå¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤¢¤Î¥Ú¥ê¥«¥ó¤¬¤Þ¤ÀÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é°Â¿´¤À¡£ÅÔÄ£Á°±Ø¤Î²þ»¥¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¿æ¤½Ð¤·¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤¿¡£
¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤¦30Âå¤¯¤é¤¤¤Î¼ã¤¤ÃËÀ¤Ë¡¢¥¹¥È¥í¥ó¥°´Ì¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤¤òÊÒ¼ê¤Ë¥Õ¥é¤Ä¤¯60Âå¤È»×¤ï¤ì¤ëÃËÀ2¿ÍÁÈ¡£Èà¤é¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯·Á¤Ç¡¢»ä¤â¿æ¤½Ð¤·¤ÎÎó¤ËÊÂ¤ó¤À¡£50¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¸å¤í¤ËºÇ¸åÈø¤Î´ú¤ò»ý¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¥±¥Ä¤«¤é100ÈÖÌÜ¤¯¤é¤¤¤À¡£800¿Í¤â¤¤¤¿¤éÁêÅö¤Ê»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢Îó¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤È¤â¤Î¤Î10Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î½çÈÖ¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤ËÆþ¤ì¤Æ¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡²½ÊÆ¡Ê¤ï¤«¤á¤´ÈÓ¡Ë3ÂÞ¤È¡¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤¹¤ë¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼1ÂÞ¡¢ºÒ³²È÷ÃßÍÑ¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È1È¢¤È¥¥å¥¦¥ê1ËÜ¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡²½ÊÆ¤È¤Ï¡¢¿æ¤¤¤¿¤ê¡¢¾ø¤·¤¿¤ê¤·¤¿ÊÆ¤òµÞÂ®´¥Áç¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤ªÅò¤òÆþ¤ì¤ë¤È15Ê¬¤Û¤É¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¿æ¤½Ð¤·¤ÇÇÛ¤é¤ì¤ë¿©ÎÁ¤È¤·¤Æ¤ÏÄêÈÖÃæ¤ÎÄêÈÖ¤À¡£ÀèÆ¬¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë2²óÌÜ¤ò¤â¤é¤¦¤Ù¤¯¡¢»ä¤Î¸å¤í¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
½ÐÅµ¡§¡Ø¥ë¥Ý Ï©¾å¥á¥·¡Ù¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë
À¸³èº¤µç¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â²È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Âð¤Ë¤ªÅò¤â¥ì¥ó¥¸¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡²½ÊÆ¤Ç¤â¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ç¤â¡¢¤¹¤°¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ï©¾å¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾ï¤Ë¤³¤Î¡Ö¤ªÅò¤È¥ì¥ó¥¸ÌäÂê¡×¤¬¤Ä¤¤Þ¤È¤¦¡£²È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤Þ¤º»×¤¤¤Ä¤¯¤Î¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¥Ý¥Ã¥È¤È¥ì¥ó¥¸¤òÇÒ¼Ú¤¹¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇËè²ó¡¢¾¦ÉÊ¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ê¤É¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Å¹°÷¤Î»ëÀþ¤òÇØÃæ¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤ì¤Ã¤È»È¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£
2Ç¯È¾Á°¡¢ÅÔÄ£²¼¤ÎÏ©¾å¤Ç»ä¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¡¼¥à¥ì¥¹Ãç´Ö¤Î¡Ö¹õÌÊËÀ¡×¤¬¡¢Åö»þ¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·¯¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤½¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡²½ÊÆ¤Ë¤ªÅò¤òÆþ¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤«¤¤¡©ºÇ½é¤Î¤¦¤Á¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡Ø±óÎ¸¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤è¡£¤½¤ì¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤È¤·¤Æ¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¼øÆý¼¼¤Î¤ªÅò¤¬É÷Ï¤Âå¤ï¤ê
¤½¤ó¤ÊÀ¤´Ö¤ÎÀ¤ÃÎ¿É¤µ¤òÃÎ¤ë¹õÌÊËÀ¤¬¹Í¤¨¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¤¿ÂÐºö¤¬2¤Ä¤¢¤ë¡£
1¤Ä¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤¬¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ê¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Îµ¤¼Á¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¡©ÆüËÜ¿Í¤Ë¸Â¤Ã¤ÆËÍ¤¿¤Á¤Î¹ÔÆ°¤ò´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤ª¤ª¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢ËÍ¤é¤¬¥Ý¥Ã¥È¤Î¤ªÅò¤ò»È¤ª¤¦¤ÈÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ò»È¤ª¤¦¤È¡¢²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×
2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¼øÆý¼¼¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥¤¥ì¤ò»È¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ö¼øÆý¼¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¨¤Æ¤·¤ÆÊ´¥ß¥ë¥¯¤òÍÏ¤«¤¹¤¿¤á¤Î¤ªÅò¤¬½Ð¤ë¡£100¡î¤ÎÇ®Åò¤Ï½Ð¤Ê¤¤¤¬¡¢60¡î¤¯¤é¤¤¤Î¤ªÅò¤¬»È¤¨¤ë¡£¥«¥Ã¥×ÌÍ¤â¥¢¥ë¥Õ¥¡²½ÊÆ¤â¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¡×
¹õÌÊËÀ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤³¤ó¤Ê»È¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö·¯¡¢¤¤¤Ä¤â¿·½ÉÃæ±û¸ø±à¤Î¿åÆ»¤ÇÂÎ¤äÆ¬¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤¬¡¢¼øÆý¼¼¤Î¤ªÅò¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¤¡£²Æ¾ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÎ¤òÀö¤¦¤È¤¤Ï¤ªÅò¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£Â¤ÎÎ¢¤òÀö¤¦¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¿²¿´ÃÏ¤¬¤À¤¤¤Öº¸±¦¤µ¤ì¤ë¡×
Ê¹¤±¤Ð¡¢¼øÆý¼¼¤Î¤ªÅò¤òÉ÷Ï¤Âå¤ï¤ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ï·ë¹½¡¢Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢»ä¤ÏÈà¤é¤ÎÎÑÍý´Ñ¤ÎÄã¤µ¤òÄË´¶¤·¤¿¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë¥ß¥ë¥¯¤òÍ¿¤¨¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢±ÒÀ¸Åª¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï´°Á´¤Ë¥¢¥¦¥È¤À¤í¤¦¡£¿©»öÍÑ¤Ë¤ªÅò¤òÇÒ¼Ú¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤À¤·¤â¡¢É÷Ï¤Âå¤ï¤ê¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¼øÆý¼¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤ªÅò¤ò»È¤¦¤Î¤âµ¤¤¬°ú¤±¤¿»ä¤Ï¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤¯¸ø±à¤Î¿åÆ»¤Ç¥¢¥ë¥Õ¥¡²½ÊÆ¤Ë¿å¤òÃí¤¤¤À¡£¿å¤Î¾ì¹ç¡¢´°Á´¤Ë¤Õ¤ä¤±¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë1»þ´Ö¤«¤«¤ë¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡²½ÊÆ¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ã¥¯¼°¤ÇÉõ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤âÊØÍø¤À¡£»ä¤Ï¿å¤òÆþ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Õ¥¡²½ÊÆ¤ò³ó¤ËÌá¤·¡¢ÅÅ¼Ö¤Çµ¢Âð¤·¤¿¡£
¼«Âð¤ËÌá¤ê¡¢¤Þ¤º¿æ¤½Ð¤·¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤ò²¹¤á¤è¤¦¤È¡¢ÂÞ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëÀâÌÀÊ¸¤òÆÉ¤à¡£¡ÒÂÞ¤ÎÉõ¤òÀÚ¤é¤º¤ËÈ¢¤´¤È¥ì¥ó¥¸¤Ø¡Ó¡Ò¥ì¥ó¥¸²ÃÇ®»þ¤³¤Î¸þ¤¤ÇÈ¢¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡Ó¡Ä¡Ä¡£Ãí°Õ½ñ¤¤È¤·¤Æ¡¢¡ÒÈ¢¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ë¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Ãæ¿È¤¬¿á¤¤³¤Ü¤ì¤Þ¤¹¡Ó¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¡ÖÈ¢¡×¤È¤ä¤é¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯¤â¤È¤ÏÈ¢¤Ë¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤¬²¿ÂÞ¤«Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1ÂÞ¤¬ÇÛ¤é¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£È¢¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë²ÃÇ®»þ´Ö¤âÉÔÌÀ¤Ê¤Î¤ÇÅ¬Åö¤Ë2Ê¬¤Û¤ÉÂÞ¤´¤È´ï¤ËÆþ¤ì¤Æ²¹¤á¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤Õ¤ä¤±¤¿¥¢¥ë¥Õ¥¡²½ÊÆ¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£
À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥¯¥ê¡¼¥à¥·¥Á¥å¡¼¤Ï´Å¤¯¡¢¤ï¤«¤á¤´ÈÓ¤Î±öµ¤¤È¤âÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¡£ºÒ³²È÷ÃßÍÑ¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ï¥Ð¥¿¡¼¤ÎÉ÷Ì£¤¬¶¯¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥«¥í¥ê¡¼¤òÀÝ¼è¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£
¤¿¤À¡¢¥¥å¥¦¥ê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤«¤¸¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Ï©¾å¤Ë¤ÏÌ£Á¹¤ò¾ïÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤â¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¾¯¤·¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
Ô¢Í§¸ø»Ê
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼