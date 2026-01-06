＜サイテーな友だち＞3か月後の約束。高校時代の友だちと数年ぶりに会える！楽しみ〜【第1話まんが】
私はチヒロ。夫と小学生の娘と3人で暮らしています。さてある日のこと、中学の同級生からLINEがあり、3か月後に同窓会があることを知らされました。みんなと会うのは本当に久しぶりなので、私は楽しみで仕方がありません。しかし私の実家は自宅から遠方。飛行機を使わなければいけない距離です。そこで私は娘を夫に任せて、週末を利用して単身で実家へ帰ることにしました。まだ先ですが、楽しい週末になればと思っています。
中学の同級生から同窓会のお知らせを受け取り、私は楽しみでニヤニヤしていました。せっかく地元に帰るのなら、高校時代の友人・ホノカとも会いたいと思ったのです。優しい夫にも後押しされて、私はホノカにLINEを送りました。
今では、私もホノカもお互いママになっています。大人になると数年があっという間。ホノカと最後に会ったのがいつだったのかさえ明確には思い出せません。だからこそ、会うのが本当に楽しみなのです。このときの私はすごく浮かれていました。
3か月後にある地元の同窓会に参加するため、週末を利用してひとりで帰省することになりました。
夫が快く承諾してくれたので、心置きなく楽しめそうです。
中学の同窓会は土曜日ですが、せっかくなので高校時代の友人ホノカにも会いたくなり、日曜日に会えないかと連絡しました。
ホノカも快く「会いたい！」と言ってくれたので、私は喜びでいっぱいになりました。
最後に会ったのがいつか思い出せないほど久しぶりなので、ホノカとの再会を心から楽しみにしています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
中学の同級生から同窓会のお知らせを受け取り、私は楽しみでニヤニヤしていました。せっかく地元に帰るのなら、高校時代の友人・ホノカとも会いたいと思ったのです。優しい夫にも後押しされて、私はホノカにLINEを送りました。
今では、私もホノカもお互いママになっています。大人になると数年があっという間。ホノカと最後に会ったのがいつだったのかさえ明確には思い出せません。だからこそ、会うのが本当に楽しみなのです。このときの私はすごく浮かれていました。
3か月後にある地元の同窓会に参加するため、週末を利用してひとりで帰省することになりました。
夫が快く承諾してくれたので、心置きなく楽しめそうです。
中学の同窓会は土曜日ですが、せっかくなので高校時代の友人ホノカにも会いたくなり、日曜日に会えないかと連絡しました。
ホノカも快く「会いたい！」と言ってくれたので、私は喜びでいっぱいになりました。
最後に会ったのがいつか思い出せないほど久しぶりなので、ホノカとの再会を心から楽しみにしています。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび