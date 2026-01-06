ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 福岡市南区で小学生が見知らぬ男から声かけられ、腕つかまれる 三宅… 福岡市南区で小学生が見知らぬ男から声かけられ、腕つかまれる 三宅3丁目付近 男は50代くらいの中肉 福岡市南区で小学生が見知らぬ男から声かけられ、腕つかまれる 三宅3丁目付近 男は50代くらいの中肉 2026年1月6日 9時41分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 福岡南署は6日、福岡市南区三宅3丁目付近で5日午後5時15分ごろ、小学生が見知らぬ男から声をかけられ、腕をつかまれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は50代くらいの中肉。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト たかが声かけと思うなかれ 裏に潜む犯罪の影 長崎・大村市で早朝に一般建物火災 平町2004−3付近 約50分後に鎮火（1月6日午前5時37分ごろ発生） 熊本市東区で建物閉じ込め事故により救助要請 戸島西5丁目付近に消防車出動（1月5日午後10時06分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） 葬祭, 神奈川, 慰霊祭, 介護タクシー, 在宅医療, 静岡, 住宅, リハビリ, ホテル, 仏壇