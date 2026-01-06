上沼恵美子が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「上沼恵美子ちゃんねる」に出演し、ＡＢＣ・テレ朝系「芸能人格付けチェック！２０２６お正月スペシャル」にかける意気込みを熱く語っていた。

上沼は「わたしは２度目で前は和田アキ子さんとチームで。それで最終的に消されました。画面から姿形がなくなったんですよ。和田アキ子さんもわたしも。それで、ゲームだからお遊びだからっていいますけどかなりへこんだんです」と、最終的に「映す価値無し」となってテレビ画面から消えてしまった無念さを明かした。

上沼は「なんだかんだ言って、関西の女帝なんてね肩書いただいているのになんにも知らんやないかということで、本当に恥ずかしかったです。今日はリベンジという意味で、今回は天童よしみさんと組ませていただきまして、天童恵美子というチームでございます。今日は、わたしは超一流芸能人でいたいと思っています。ちょっと気合いが入ってます。前回かっこ悪かったので。天童さんもすごい方ですから、まあ消えることはないと踏んでいます。面白い番組ですが緊張もします」と相当の気合いと自信があった様子。

上沼はまた、「先ほどＧＡＣＫＴさんが部屋に来てくださって。ＧＡＣＫＴさんが監修しているこういうものをいただきました」と箱に入った食べ物を紹介。「おいしいです。ＧＡＣＫＴさんのエネルギーをちょっと頂戴しましたのでね、今日はいけるんじゃないかと思っております。クイズ番組とか、ＡとＢ本物はどっちだというのは試されているような気がしていやでございますね。前回、わたしはワインは当てました。アッコさんがはずしました。わたしがお肉をはずしました。いずれにしても消えました。画面から。かっこ悪かったわ〜」と、しみじみと話した。

今年の放送で上沼は一人勝ちするなど奮闘したが、チームとしては最終的に「映す価値無し」とって消えた。エンディングで上沼は「残念！残念だ！映してくれー」と声だけながら悔しさをにじませていた。