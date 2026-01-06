２、３日に行われた第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）では、各チームの次代を担う下級生も躍動した。

４区で大型ルーキーが留学生の持つ区間記録に迫れば、最終１０区では１年目は苦しんだ２年生が好走を見せ、優勝のゴールテープを切った。次回以降の活躍も期待されるスター候補を紹介する。

貧血改善、練習の成果発揮

鉄紺の新エースが、初の箱根路で真価を示した。東洋大１区の松井海斗（かいと）（２年）はハイペースに余裕を持って対応し、１３キロ過ぎには先頭争いを絞り込もうと集団を飛び出し、「楽しかった」とはにかんだ。ただ、区間３位の好走にも、「最低限の結果」と満足感はない。

埼玉・埼玉栄高３年時に全国高校駅伝１区２位と快走した逸材は、一昨年の夏に首のヘルニアを発症。手術を経て５区の候補として準備したが、出走はかなわなかった。それでも、１年目から取り組んだ食事の見直しによる貧血改善の成果で、今季は年間を通して練習を継続。その成果を念願の大舞台で発揮した。

自身の好発進も実らず、東洋大は２１年ぶりにシード権を逃した。近年は２区が鬼門となっているだけに、「次はエース区間にチャレンジし、シード圏内でたすきをつなぎたい」。再起を図るチームを、先頭で引っ張る覚悟だ。（西口大地）