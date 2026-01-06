KEY TO LITº´¡¹ÌÚÂç¸÷¼ç±é¡Ö¥À¥Ã¥É¥·¥å¡¼¥º¡×Éü³è¸ø±é·èÄê Åìµþ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼1010¤Û¤«¾å±é¡ÚÆüÄø¡¦¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/06¡ÛKEY TO LIT¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¤Îº´¡¹ÌÚÂç¸÷¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥À¥Ã¥É¥·¥å¡¼¥º2026¡Ù¤ÎÉü³è¸ø±é¤¬·èÄê¡£4·î16Æü¡Á22ÆüÅìµþ¡¦¥·¥¢¥¿¡¼1010¤Û¤«¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSTARTO¥¸¥å¥Ë¥¢¼ç±éÉñÂæ¡¢½Ð±é¥¥ã¥¹¥È°ìÍ÷
LEGEND STAGE¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¹õÃ«ÄÌÀ¸¤Ë¤è¤ë´Æ½¤¡¦Áí´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢·àÃÄ¥Û¥Á¥¥¹¤Î¼çºË¤òÌ³¤á¤ëÊÆ»³ÏÂ¿Î¤¬µÓËÜ¡¦±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±2023Ç¯¤Ë½é±é¤·¤¿¡¢¡Ø¥À¥Ã¥É¥·¥å¡¼¥º¡Ù¡£¡È¥À¥Ã¥É¥·¥å¡¼¥º¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸Å½¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥·¥å¡¼¥º¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î¼ãÌÚæÆ¤È¡¢¤½¤Î¥·¥å¡¼¥º¤Ëº²¤ò½É¤¹¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¥Þ¥ë¤È¤Î¥Ð¥Ç¥£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¼´¤ËÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ëËÜºî¤Ï¡¢Meteor Lab Produced by miyake¡Êmihimaru GT¡Ë¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë³Ú¶Ê¤È¡¢¥Á¡¼¥àÂÐ¹³¤Ë¤è¤ë¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤ä¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥â¥Ö¡¢²ÎÉ±¤Î²ÎÀ¼¤Ë¾è¤»¤Æ·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ºÆ±é¤òË¾¤àÀ¼¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤«¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¡£¤½¤·¤Æº£²ó¿¶ÉÕ¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦Âç²ñ¡ÖVIBE DANCE COMPETITION XXI¡×¤ÇÆüËÜ¥Á¡¼¥à½é¤ÎÍ¥¾¡¤ò¾þ¤êNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é·Ð¸³¤Î¤¢¤ëGANMI¤ÎSota¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
2025Ç¯¤Ë¤ÏºÆ±é¤¬¾å±é¤µ¤ì¤¿¤¬ÀË¤·¤¯¤âÀé°¬³Ú¤Þ¤Ç´°Áö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ËÜºî¤ÏËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤ÎÉü³è¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£ºÃÀÞ¤ÈÀ®¸ù¡¢½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤âÌ´¤òµá¤á¤Æ¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬Ê³Æ®¤¹¤ë¡¢¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¡¢²»³Ú¡¢¸÷¡¢°áÁõ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢ÉñÂæ¤ÈµÒÀÊ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¶Ë¾å¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎÌ´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¼ãÌÚæÆ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ïº´¡¹ÌÚ¡£¼«¿È¤âÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥À¥ó¥¹¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¿º´¡¹ÌÚ¤¬»ý¤ÁÁ°¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤ÆÄ©¤à¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼ãÌÚ¤È¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¥Þ¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±é½Ð¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢ËÜºîÉÊ¤Ç¤âÁ°²ó¤ÈÆ±ÍÍ¿¶ÉÕ¤â·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¸åÆ£·òÎ®¡£Â¾¤Ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ±ÀîÉñÈþ¤Ë¤ÏÅÄÃæÍü¸ê¡¢¤½¤·¤Æ¼ãÌÚ¤Î¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤ÏÀî¸¶°ìÇÏ¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÅ¨¥Á¡¼¥à¤Î¹È°ìÅÀ¥Þ¥¼¥ó¥À¤Ë¤Ï藭Ã«Éß¼ùÎï¤¬·èÄê¡£½é±é¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿MIKU¤¬¿·ÅÄÍ¥¹áÌò¤Çº£²ó»²²Ã¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÁ°ºî¤«¤éÂ³¤¤¤ÆÂÓ¶âÎËÂÀ¡¢µÜ¸¶Íý»Ò¡¢°ì¾ò½Óµ±¤È¡¢¼ÂÎÏ¤È¸ÄÀ¤ò»ý¤ÄÀ¥²¼¾°¿Í¡¢ÍªÌ¤¤Ò¤í¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤âÂ³Åê¡£Ç÷ÎÏ¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥àÆâ¤ÎíÂíà¤ä¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦É±Àî¤È¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÄ½Õ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¡¢Ã¯¤â¤¬¶¦´¶¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤À¡£
Éü³è¸ø±é¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ï¡ÖºòÇ¯¡¢»ä¤Î²ø²æ¤Ë¤è¤êËÜºî¤Î¾å±é¤òÃæ»ß¤È¤¤¤¦È½ÃÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¼£ÎÅ¤ËÀìÇ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢³§¤µ¤Þ¤«¤é¤Î»Ù¤¨¤ä¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î²¹¤«¤¤±þ±ç¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ø¥À¥Ã¥É¥·¥å¡¼¥º2026¡Ù¤È¤·¤ÆËÜºî¤òºÆ±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡ÖºòÇ¯°Ê¾å¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿»Ñ¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò·à¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Ú¸ø±éÌ¾¡Û ¡Ø¥À¥Ã¥É¥·¥å¡¼¥º2026¡Ù
¡Ú´Æ½¤¡¦Áí´ÆÆÄ¡Û¹õÃ«ÄÌÀ¸¡ÊLEGEND STAGE¡Ë
¡ÚµÓËÜ¡¦±é½Ð¡ÛÊÆ»³ÏÂ¿Î
¡Ú²»³Ú¡ÛMeteor Lab Produced by miyake¡Êmihimaru GT¡Ë
¡Ú¿¶ÉÕ¡ÛSota¡ÊGANMI¡Ë¡¿¸åÆ£·òÎ®¡¿JUN
¡Ú½Ð±é¡Û
º´¡¹ÌÚÂç¸÷
¸åÆ£·òÎ® ÅÄÃæÍü¸ê
Àî¸¶°ìÇÏ MIKU
ÂÓ¶âÎËÂÀ 藭Ã«Éß¼ùÎï µÜ¸¶Íý»Ò °ì¾ò½Óµ±¡¿ÍªÌ¤¤Ò¤í À¥²¼¾°¿Í
¡Ú¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡Û
¤¢¤¤¤ê Ê¿ÂôÆàÈþ ÀÐÀîÆä»Ò »³ºêÏÂ¹á¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë ÅçÅÄÐÒ²Â ¸¶¸ýÀ¿ ¼Ä¸¶¹§Ê¸
À¶¿å°ì¸÷ ÅÏîµÎ¦ ¥¢¥Þ¥Û¥Þ¥ì KOKI
¡ÚÅìµþ¸ø±é¡Û
¸ø±éÆüÄø¡§2026Ç¯4·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á22Æü¡Ê¿å¡Ë
²ñ¾ì¡§¥·¥¢¥¿¡¼1010¡ÊÅìµþÅÔÂÎ©¶èÀé½»3¡Ý92Àé½»¥ß¥ë¥Ç¥£¥¹µÈÖ´Û11F¡Ë
¡Ú°¦ÃÎ¸ø±é¡Û
¸ø±éÆüÄø¡§2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦26Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§¥¢¥¤¥×¥é¥¶Ë¶¶¹ÖÆ²¡Ê°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»ÔÁð´ÖÄ®»úÅì»³143¡Ý6¡Ë
¡ÚÂçºå¸ø±é¡Û
¸ø±éÆüÄø¡§2026Ç¯5·î2Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á4Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë
²ñ¾ì¡§COOL JAPAN PARK OSAKA WW ¥Û¡¼¥ë¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÂçºå¾ë3¡Ý6¡Ë
¡È¼ãÌÚæÆ¡É¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Æü¡¹Îý½¬¤ËÎå¤à¥À¥ó¥µ¡¼¡£¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¤Ï¥À¥ó¥¹¥Á¡¼¥àÆüËÜ°ì¤ò¶¥¤¦¥À¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡Ø¥À¥ó¥¹¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥ê¡¼¥°¡Ù¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¥â¥Ö¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î³èÆ°Èñ¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£¤À¤¬¤¢¤ëÆü¡¢¼ãÌÚ¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤Î°ì·ï¤«¤é¥À¥ó¥µ¡¼¤ò¼¤á¤è¤¦¤È¡¢°¦ÍÑ¤Î¥·¥å¡¼¥º¤ò¸ø±à¤Î¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡ÉÉ±ÀîÉñÈþ¡É¤Î²Î¤òÄ°¤¡¢¤â¤¦°ìÅÙÄ©Àï¤·¤è¤¦¤ÈÊ³µ¯¡£¥·¥å¡¼¥º¤ò¼è¤ê¤Ëµ¢¤ë¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥·¥å¡¼¥º¤ÏÅ±µî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£ÅÓÊý¤Ë¤¯¤ì¡¢¥À¥¤¥Ê¡¼¤Ç°û¤ßÌÀ¤«¤¹¼ãÌÚ¡£¸«¤«¤Í¤¿¥À¥¤¥Ê¡¼¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¡ÈÈÓÅç»ËÆà¡É¤Ï¡¢Å¹¤ËÄ¹¤¤´ÖÃÖ¤Ëº¤ì¤é¤ì¤¿1Â¤Î¥·¥å¡¼¥º¤òÅÏ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¥µ¤¤¥·¥å¡¼¥º¡Ä¡Ø¥À¥Ã¥É¥·¥å¡¼¥º¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£ÇØ¤ËÊ¢¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¡ÈÉã¿Æ¤¬µÙÆü¤ËÍú¤¯¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤Î¡È¥À¥Ã¥É¥·¥å¡¼¥º¡É¤òÍú¤¡¢Îý½¬¤¹¤ë¼ãÌÚ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤³¤«¤é¤«¥À¥ó¥¹¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ëÀ¼¤¬¡ÄÀ¼¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡È¥Þ¥ë¡É¤ÈÌ¾¾è¤ëÃË¤¬¤¤¤¿¡£ÁÂ¤Þ¤·¤¬¤ë¼ãÌÚ¤Ë¡¢¥Þ¥ë¤Ï¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤ëËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢»Ø¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£ñÙ¤µ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¼ãÌÚ¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¤È¡½¼«Í³¤ËÂÎ¤¬Æ°¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢¥À¥Ã¥É¥·¥å¡¼¥º¤òÍú¤Îý½¬¤¹¤ë¼ãÌÚ¡£¤ä¤Ï¤ê¥À¥ó¥¹¤¬¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´î¤Ö¼ãÌÚ¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¥À¥ó¥¹¤Ë¸þ¤¹ç¤¤»Ï¤á¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤â¤Ä¤«¤Î´Ö¡Ä¥Þ¥ë¤Ï¼ãÌÚ¤Ë¹ð¤²¤ë¡£¡Ö²¶¤Ï¤³¤Î·¤¤Ë½É¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤³¤Î·¤¤òÍú¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢²¶¤Ï¤ªÁ°¤Î¤½¤Ð¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¼¡×¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¼ãÌÚ¤È¥Þ¥ë¤Î´ñÌ¯¤ÊÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
