村重杏奈が明かした“1か月の食費”にノブコブ吉村びっくり「月で！？」

タレントの村重杏奈（27歳）が、1月3日に放送されたバラエティ番組「スターの家計簿、見直します」（フジテレビ系）に出演。1か月の食費を明かした。



番組では今回、マヂカルラブリー・村上夫妻をゲストに迎え、夫婦の財布事情を見ていくことに。村上家の家計簿から、「ローン（家）35万円」「食費 20〜30万円」「服・かばん・靴 20万円」などが明かされ、まず、食費が高いという話題になる。



その中で、「村重さんで食費どれくらい？」と、1か月の食費を聞かれた“20代独身女性”の村重は「私、食費…3万円くらいだと思います」と話し、番組MCの平成ノブシコブシ・吉村崇は「月で！？」とビックリ。



村重は「私、すごい自炊するんですよ。作り置きとかして、チンして家で食べるって感じなんで」と語った。