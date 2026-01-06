マイノリティ・リポート 4K UHD

© 2026 20th Century Studios

ウォルト・ディズニー・ジャパンは3月18日に、トム・クルーズ主演「マイノリティ・リポート」と、プレデターの“新章”の開幕を告げる最新作「プレデター：バッドランド」を、4K UHD＋Blu-rayセットで発売する。価格は以下の通り。

なお、プレデター：バッドランドはBD+DVDセットも用意するほか、「プレデター」、「プレデター２」、「プレデターズ」、「ザ・プレデター」、「プレデター：ザ・プレイ」の5作品をセットにした「プレデター ペンタロジーBOX＜4K UHD＋ブルーレイ/10枚組＞」も同時発売する。

マイノリティ・リポート

マイノリティ・リポート 4K UHD＋ブルーレイ セット 7,590円(WDUF-1185) プレデター：バッドランド 4K UHD＋ブルーレイ セット7,590円(WDUF-1182) プレデター：バッドランド ブルーレイ+DVD セット 5,390円(WDXF-1182) プレデター ペンタロジーBOX＜4K UHD＋ブルーレイ/10枚組＞ 23,760円(WDUF-1184)

「ブレードランナー」「トータル・リコール」の作者として知られるフィリップ・K・ディック原作のSF小説短編をスティーブン・スピルバーグ監督が映画化。

舞台は2054年のワシントンD.C.。犯罪を未然に防ぐ“プリコグ”と呼ばれる予知能力者の存在により、殺人発生率はゼロを実現。完璧に見えたシステムの内部に潜む矛盾と、人間の自由意志という根源的テーマを、スリリングな映像とスピード感あふれる演出で描いている。

4K UHD＋Blu-rayセットは、UHD BD 1枚、BD 1枚の2枚組。BDに特典映像として「スティーブン・スピルバーグの近未来予測」、「犯罪予防局の裏側」、「フィリップ・K・ディック(原作)とスティーブン・スピルバーグ(監督)と『マイノリティ・リポート』」などを収録する。

プレデター：バッドランド

初めて、プレデターを主人公として描くこれまでにない設定と展開で“新時代のプレデター”として話題となった作品。

物語の舞台は、生存不可能と謳われる宇宙最凶の地＜バッドランド＞。誇り高き戦闘一族の掟を破り、この地へ追放された若きプレデター・デクは、シリーズ初のプレデターの主人公であり、真の“プレデター”になるべく、命懸けのサバイバルへと身を投じる。大地も空も森もすべてが牙を剥き、異形の捕食者たちが蠢く極限の世界で、彼が選んだのは“孤高”ではなく、“共闘”だった……。

BD＋DVDセット、4K UHD＋BDセット、デジタル配信(購入)には、「プレデター」新章の世界観を味わえる「プレデター創造の舞台裏」、初めてのプレデターの主人公デクに迫る「ヤウージャのデク」などのボーナス・コンテンツを収録する。