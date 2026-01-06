東京ディズニーランド＆東京ディズニーシー、累計入園者数9億人を突破 1983年開園から42年266日目で到達
オリエンタルランドは6日、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーの2パーク合計の累計入園者数が9億人に達したことを発表した。1983年4月15日に東京ディズニーランドが開園してから、42年266日目での到達となる。
2026年は、東京ディズニーシーが開園25周年を迎える節目の年でもある。これまで数多くのゲストが訪れ、思い出を重ねてきたことが、今回の9億人達成につながった。
■株式会社オリエンタルランド 代表取締役社長（兼）COO 高橋 渉コメント全文
本日、東京ディズニーランドと東京ディズニーシー両パーク合わせて累計で9億人目となるゲストをお迎えすることが出来ました。この記念すべき日を迎えられたことを大変嬉しく思います。
これまでにご来園いただきました多くのゲストの皆さま、大切なパートナーであるディズニー社の皆さま、当社を支えてくださっているすべての関係者の皆さま、そして日々ゲストのハピネスを生み出し続けているキャストの皆さんに心からの感謝と御礼を申し上げます。
東京ディズニーランドが1983年に開園して以来、非日常の空間と様々な体験をゲストの皆さまに提供し続けてまいりました。そして、本日という新たな節目を迎え、さらなるハピネスをお届けする準備を整えております。
本年4月からは、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催いたします。世界で唯一「海」をテーマにした東京ディズニーシーの25周年をゲストの皆さまが心から楽しみ、特別な思い出となるよう、キャスト一同全力で取り組んでまいります。
また、東京ディズニーランドでは、今後、ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』の世界を舞台とした新アトラクションの導入や「スペース・マウンテン」と周辺エリアの一新を予定するなど、東京ディズニーリゾートはこれからも進化し続けてまいります。
東京ディズニーリゾートが、これからも多くのゲストの皆さまにお越しいただき、関係者の皆さまからご支持いただけるオンリーワンのテーマリゾートであり続けられるよう尽力してまいります。どうぞこれからもご期待ください。
株式会社オリエンタルランド
代表取締役社長（兼）COO 高橋 渉
■「東京ディズニーランド」「東京ディズニーシー」入園者9億人達成 関連データ
【1億人目から9億人目までの、それぞれの達成日】
1億人目：1991年5月29日(開園から8年45日)
2億人目：1997年7月25日(開園から14年102日) 1億人達成から6年58日
3億人目：2002年11月8日(開園から19年208日) 2億人達成から5年107日
4億人目：2006年11月1日(開園から23年201日) 3億人達成から3年359日
5億人目：2010年8月27日(開園から27年135日) 4億人達成から3年300日
6億人目：2014年4月12日(開園から30年363日) 5億人達成から3年229日
7億人目：2017年7月31日(開園から34年108日) 6億人達成から3年111日
8億人目」2022年2月26日(開園から38年318日) 7億人達成から4年211日
9億人目：2026年1月6日(開園から42年266日) 8億人達成から3年314日
開園日
東京ディズニーランド 1983年4月15日
東京ディズニーシー 2 2001年9月4日
