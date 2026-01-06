¿·Ç¯Áá¡¹¡¢¥Ç¥«¤¹¤®¤ë¡ª¥ê¡¼¥°ºÆ³«Ä¾¸å¤Î1¶ÉÌÜ¤Ë¤¤¤¤Ê¤êÈô¤Ó½Ð¤·¤¿1Ëü8000ÅÀ¤ËÁûÁ³¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤ì¤³¤ì¡ª¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¥ê¡¼¥°ºÆ³«¡¢¤½¤·¤Æ¿·Ç¯½é¤Î°ì¶É¤«¤é·ã¤·¤¤Àï¤¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥¢¥¬¥ê¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×1·î5Æü¤ÎÂè1»î¹ç¡¢Åì1¶É¤ÇEARTH JETS¡¦HIRO¼ÆÅÄ¤¬¡¢¿ÆÈÖ¤ÇÄ·Ëþ¡¦1Ëü8000ÅÀ¤Î¥¢¥¬¥ê¡£¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¹âÂÇÅÀ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®µ¤¤âµÞ¾å¾º¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀÖ¸ÞËü¤ËÎ¢¥É¥é¤Î¤ªÇ¯¶Ì¡ªHIRO¼ÆÅÄ¡¢¿·Ç¯½é¥¢¥¬¥ê¤Ï1Ëü8000ÅÀ¤Î½Ö´Ö
¡¡¥ê¡¼¥°ºÇ²¼°Ì¤Î10°Ì¤ËÄÀ¤àEARTH JETS¤Ç¡¢¿·Ç¯½éÀï¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»î¹çÁ°»þÅÀ¤Ç¸Ä¿Í31°Ì¤È¶ìÀï¤¬Â³¤¯¼ÆÅÄ¡£¿·¤¿¤ÊÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤â´¬¤ÊÖ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¡¢¿ÆÈÖ¤ÎÅì1¶É¤Ç2ÌÌ»Ò´°À®¡¢¤«¤ÄÀÖÇ×¤â1Ëç¤¢¤ë¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦Ê¿ÏÂ·Ï¤Î¹¥ÇÛÇ×¤òÆÀ¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤é½çÄ´¤ËÍ¸ú¤ÊÃæÄ¥Ç×¤ò°ú¤Â³¤±¡¢½øÈ×¤Î6½äÌÜ¤Ë2º÷¤ò¿ýÆ¬¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£Æó¡¦¸ÞËü¤ÎÎ¾ÌÌÂÔ¤Á¤Ç¥ê¡¼¥Á¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢BEAST X¡¦ÎëÌÚÂç²ð¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ââ¤¡¦¥É¥é3¤È¤¤¤¦Ëþ´Ó¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÎëÌÚÂç²ð¤Î¤È¤³¤í¤ËÀÖ¸ÞËü¤¬Ë¬¤ì¡¢¤³¤ì¤ò¥Ä¥âÀÚ¤ê¡£¼ÆÅÄ¤«¤é¡Ö¥í¥ó¡×¤ÎÈ¯À¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¢¥É¥é¤â1Ëç¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥ê¡¼¥Á¡¦¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦Ê¿ÏÂ¡¦ÀÖ2¡¦Î¢¥É¥é¤Î6ËÝ¤Þ¤Ç¿¤Ó¤Æ¡¢Ä·Ëþ1Ëü8000ÅÀ¤Ë¡£¥Ó¥Ã¥°¤Ê¤ªÇ¯¶Ì¤ò¥²¥Ã¥È¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤·¤«¤âÀÖ£÷¡×¡Ö¤¢¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤³¤ì¤³¤ì¡ª¡×¤È¶½Ê³¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë